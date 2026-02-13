Fioka za prašak i omekšivač na veš mašini

Slušaj vest

U svetu u kojem sve više pažnje posvećujemo održivosti, uštedi energije i dugovečnosti odeće, pitanje pravilnog pranja veša nikada nije bilo važnije. Izbor pravog deterdženta i odgovarajuće temperature pranja ne utiče samo na čistoću, već i na očuvanje tkanina, zdravlje kože i kućni budžet. Iako se u mnogim domaćinstvima veš i dalje pere na 40 °C ili višim temperaturama, to često nije neophodno – naročito ako znate kako da prilagodite deterdžent vrsti pranja.

Prema podacima organizacije Energy Saving Trust, snižavanje temperature pranja sa 40 °C na 30 °C može smanjiti potrošnju energije i do 38 %, dok pranje na 20 °C može doneti uštedu i do 62 %. Međutim, efikasnost pranja ne zavisi samo od temperature. Ključnu ulogu imaju i vrsta tkanine, tvrdoća vode, kao i izbor između biološkog i nebiološkog, praškastog ili tečnog deterdženta.

Kako temperatura pranja utiče na efikasnost deterdženta

Različite temperature vode direktno utiču na to koliko se praškasti, tečni deterdženti i deterdženti u listićima rastvaraju i uklanjaju nečistoće. Pravilan izbor temperature pomaže u borbi protiv tvrdokornih fleka, očuvanju strukture tkanina i racionalnoj potrošnji energije.

Pranje u hladnoj vodi može značajno smanjiti troškove, ali zahteva odgovarajući deterdžent. Ako koristite neodgovarajući proizvod pri niskim temperaturama, deterdžent se može nedovoljno rastvoriti, ostavljajući tragove u fioci mašine ili na odeći. Takođe može doći do slabijeg uklanjanja telesnih masnoća i prljavštine.

Efikasnost pranja ne zavisi samo od temperature, već i od vrste deterdženta, materijala tkanine i toga da li koristite biološki ili nebiološki deterdžent, prašak ili tečnu varijantu.

Tečni deterdžent za veš Foto: Shutterstock

Najbolji deterdženti za pranje u hladnoj vodi

Pranje na 20 °C do 30 °C idealno je za svakodnevni veš i osetljive tkanine. Hladna voda štedi energiju, ali zahteva deterdžente formulisane za niske temperature.

Najbolje vrste deterdženta za hladno pranje:

- Tečni deterdžent za veš – brzo se rastvara i efikasan je u kratkim ciklusima

- Deterdžent u listićima – ekološki prihvatljiv, jednostavan za upotrebu i potpuno rastvorljiv

- Koncentrovani deterdžent – snažan i efikasan u manjim količinama, idealan za veća punjenja

Najbolje primene hladnog pranja:

- Tamna odeća i sintetičke tkanine – sprečava bledenje i skupljanje

- Osetljiva koža i kožna oboljenja – naročito uz nebiološki deterdžent

- Odeća za bebe i malu decu – ostaje mekša bez izlaganja visokim temperaturama

- Važno je izbegavati praškaste deterdžente pri hladnom pranju jer se mogu slabije rastvoriti i ostaviti tragove na odeći.

Pranje u toploj vodi – kada je najbolja opcija?

Pranje na 40 °C do 50 °C predstavlja ravnotežu između efikasnosti i uštede energije. Ove temperature dobro uklanjaju lakše fleke, a troše znatno manje energije nego viši ciklusi. Energy Saving Trust navodi da pranje na 40 °C troši gotovo dvostruko više energije u poređenju sa pranjem na 30 °C, zbog čega je snižavanje temperature isplativa odluka.

Najbolji deterdženti za pranje u toploj vodi:

- Biološki deterdženti sa enzimima koji efikasno razgrađuju fleke

- Praškasti deterdženti – naročito efikasni protiv fleka od crnog vina, trave i paradajz-sosa

- Omekšivači i regeneratori – pomažu da beli pamuk i peškiri ostanu mekani

Omekšivač za veš Foto: Shutterstock

Najbolje primene toplog pranja:

- Bela odeća – održava svežinu i sprečava sivilo

- Blago zaprljan veš – uklanja fleke od hrane i svakodnevnu prljavštinu

- Velika punjenja – omogućava temeljno pranje bez potrebe za višim temperaturama

- Osetljive tkanine treba izbegavati prati u toploj vodi jer toplota može oslabiti vlakna.

Kada koristiti pranje u vrućoj vodi

Pranje na 60 °C do 90 °C rezervisano je za situacije koje zahtevaju maksimalnu higijenu, poput uklanjanja tvrdokornih fleka i bakterija. Iako su ovi ciklusi energetski zahtevniji, povremeno su neophodni.

Najbolji deterdženti za pranje u vrućoj vodi:

- Biološki praškasti deterdženti – efikasni protiv najtvrdokornijih fleka

- Kapsule deterdženta – koncentrovana formula za visoke temperature

- Omekšivači – pomažu u zaštiti tkanina od oštećenja

Sintetičke i osetljive tkanine ne treba prati na visokim temperaturama jer se mogu skupiti ili trajno oštetiti.

Najbolje primene pranja u vrućoj vodi:

- Bela pamučna odeća i posteljina – uklanja dubinsku prljavštinu i održava belinu

- Tvrdokorne fleke (masnoća, trava)

- Područja sa tvrdom vodom – pomaže u sprečavanju nakupljanja ostataka deterdženta

- Kako tvrdoća vode utiče na efikasnost deterdženta

- U područjima sa tvrdom vodom deterdženti se teže rastvaraju, što može smanjiti efikasnost pranja i ostaviti naslage u mašini. U takvim uslovima često je potrebna veća količina deterdženta.

Upotreba omekšivača vode pomaže u sprečavanju nakupljanja minerala, održava odeću mekšom i produžava vek trajanja mašine za pranje veša.

Praškasti ili tečni deterdžent – koji je bolji?

Izbor između praškastog i tečnog deterdženta zavisi od temperature pranja i vrste ciklusa. Biološki deterdženti su generalno efikasniji u uklanjanju fleka.

Efikasnost deterdženata zavisi od njihovog hemijskog sastava i ponašanja pri različitim temperaturama.

1. Enzimi u biološkim deterdžentima

2. Najbolje deluju između 30 °C i 40 °C i efikasno uklanjaju fleke od masnoće, krvi i hrane. Na višim temperaturama njihova efikasnost opada.

3. Surfaktanti u tečnim deterdžentima

4. Potpuno se rastvaraju i pri niskim temperaturama, što ih čini idealnim za hladno pranje i kratke cikluse.

5. Praškasti deterdženti i visoke temperature

6. Sadrže sredstva za izbeljivanje i optičke izbeljivače, zbog čega su najpogodniji za beli veš i tople do vruće cikluse.

Mašina za veš Foto: Shutterstock

Ekološki i tradicionalni deterdženti

Sve više domaćinstava bira ekološki prihvatljive deterdžente – boce za dopunu, listiće i koncentrovane formule – koji smanjuju plastični otpad i dobro funkcionišu pri niskim temperaturama. Ipak, kod tvrdokornih fleka i tvrde vode tradicionalni biološki praškasti deterdženti i dalje imaju prednost.

Pravilno uklanjanje fleka i čuvanje deterdženata

Različite fleke zahtevaju različite temperature. Važno je izbegavati vruću vodu kod fleka od krvi, ne koristiti omekšivač na sportskoj odeći i ne preterivati s količinom deterdženta.

Deterdžente treba pravilno čuvati: praškaste u dobro zatvorenim posudama, tečne na sobnoj temperaturi, a biološke ispod 30 °C kako bi enzimi zadržali efikasnost.

Saveti za uštedu energije pri pranju veša

Korišćenje hladne vode, pranje punih mašina, eko-programa i kraćih ciklusa može značajno smanjiti potrošnju energije. Prema Ofgemu, pranje na 30 °C umesto na 40 °C, uz korišćenje eko-režima, može doneti uštedu i do 70 evra godišnje.

(Kurir.rs/Jutarnjilist)

VIDEO: Pranje veša