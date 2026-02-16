Slušaj vest

Meri Kvant, britanska dizajnerka koja je postala poznata zbog toga što je popularizovala mini-suknju, ostala je jedan od ključnih simbola 1960-ih. Njen rad je imao veliki uticaj na modu tog perioda i promenio način na koji su žene gledale na odeću i slobodu izražavanja.

Talentovana od rođenja

Rođena je 11. februara 1934. godine u Londonu. Od malih nogu je pokazivala interesovanje za umetnost i dizajn, nakon kojeg je studirala na Goldsmit univerzitetu, gde je stekla diplomu iz umetnosti. Veoma brzo je shvatila da želi da radi u modnoj industriji i 1955. godine otvorila je svoj prvi butik u Londonu, nazvan Bazaar.

U galeriji pogledajte fotografije Meri Kvant:

1/5 Vidi galeriju Meri Kvant - žena koja je izumela mini suknju Foto: mediadrumimages/GeorgeDouglas/To / Media Drum World / Profimedia, PA / PA Images / Profimedia

Prvi butik

Njen butik je bio pravi hit među mladima, jer je nudila odeću koja je bila modernija, živopisnija i opuštenija od onoga što je tada bilo popularno. U to vreme, moda je bila mnogo formalnija, a žene su nosile dugačke suknje i krute siluete. Meri je želela da napravi promenu, stvarajući odeću koja odražava dinamizam i slobodu mladih žena.

Njena najpoznatija kreacija je mini suknja, koja je postala zaštitni znak njene modne filozofije. Zbog nje je postala ikona 1960-ih. Mini suknja nije samo promenila modu, već je postala simbol seksualne revolucije i oslobađanja žena. Meri je često znala da kaže da je mini suknja predstavljala ne samo promenu u modi, već i u društvenom i kulturnom životu.

Koristila i drugačije materijale

Osim zbog mini suknje, Meri se proslavila i kao pionir u korišćenju novih materijala, kao što su PVC i plastika, koje je koristila u izradi svoje odeće i obuće.

Meri Kvant - žena koja je izumela mini suknju Foto: mediadrumimages/GeorgeDouglas/To / Media Drum World / Profimedia

Osim što je popularizovala mini suknju, ona je stvorila i kolekcije koje su uključivale jednostavne, ali atraktivne komade, kao što su haljine, pleteni džemperi, kao i šminku, što ju je učinilo svestranom dizajnerkom.

Njene inovacije nisu se odnosile samo na samu odeću, već je imala i važan uticaj na proizvodnju i distribuciju mode. Postala je jedna od prvih dizajnerki koja je omogućila širokoj javnosti da kupuje njene kolekcije, a ne samo klijentima sa visokim društvenim statusom.

I u kasnijim godinama Meri je nastavljala da se bavi modom tokom 1970-ih i 1980-ih, ali nikada nije ponovila uspeh koji je postigla sa mini suknjom.

Više puta nagrađivana

Meri Kvant - žena koja je izumela mini suknju Foto: PA / PA Images / Profimedia

Ipak, njeno ime ostalo je duboko ukorenjeno u modnoj industriji. Ona je tokom karijere dobila mnoge nagrade i priznanja, a 2015. godine je postala dama britanskog imperija i to je bio njen doprinos modnoj industriji. Meri Kvant je svojim radom omogućila da se moda, a naročito ženska moda, postane slobodnija i dostupnija, te je na taj način oblikovala savremeni stil života. Meri je preminula u aprilu 2023. godine. Imala je 93. godine.

Pogledajte video: Modna dizajnerka Mirna Nađ održala dve revije na Siciliji