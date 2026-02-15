Slušaj vest

Mnoge svakodnevne navike obavljamo gotovo automatski, ne razmišljajući o njihovim posledicama po naš novčanik. Od sitnih grešaka u kuhinji, preko impulsivnih kupovina, do loših navika u održavanju domaćinstva - upravo te „nevidljive“ rutine mogu polako, ali sigurno da troše novac, često a da to i ne primetimo. Većina domaćinstava gotovo svakodnevno koristi mašinu za sudove, ali stručnjaci upozoravaju da milioni ljudi sudove ređaju pogrešno, što je greška koja vremenom može porodice tiho da košta i hiljade evra.

Prema rečima stručnjaka za mašine za sudove Endrua Laflina iz organizacije Which? i servisera kućnih aparata Stiva Nila, loše navike pri punjenju smanjuju efikasnost pranja, povećavaju potrošnju energije i nepotrebno opterećuju ključne komponente, čime se drastično skraćuje vek trajanja mašine, prenosi Daily Express. Jedan od najvećih problema je prepunjavanje.

„Ako su sudovi previše blizu jedan drugom, mlaznice vode ne mogu pravilno da cirkulišu i deterdžent ne stiže do površina koje treba očistiti“, rekao je Nil. Dodao je da tanjiri treba da budu razmaknuti najmanje pet milimetara i da svi predmeti budu jasno vidljivi. Kada je mašina preopterećena, prskalice se mogu zapušiti, zbog čega mašina mora da radi jače, a rizik od mehaničkih kvarova se povećava.

Važno je da dobro poređate sudove Foto: Zoonar/Andre Bonn, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Još jedna česta zabluda je prethodno ispiranje sudova. Laflin ističe da su moderne mašine za sudove projektovane tako da mogu da se nose sa ostacima hrane i da već imaju ugrađene faze predpranja. „Prethodno ispiranje ne poboljšava pranje i zapravo samo troši vodu“, rekao je on, uz napomenu da krupne ostatke hrane ipak treba sastrugati, jer predmeti poput zrna kukuruza, kostiju i semenki mogu da zapuše odvod i izazovu ozbiljna oštećenja.

Pravilno postavljanje escajga je još jedan čest problem. Kada se kašike i viljuške slažu jedna u drugu u korpicama, prljave površine ostaju zaklonjene od vode i deterdženta. Vremenom to dovodi do češćeg pranja i većih troškova za energiju. Naizmenično slaganje escajga, gore-dole, pomaže da se to izbegne, a ujedno obezbeđuje da noževi ne ometaju rad prskalica.

Stručnjaci upozoravaju i da mnogi ljudi ne podešavaju korpe u mašini za sudove. Većina mašina omogućava promenu visine gornje korpe i razmaka između držača, čime se poboljšava cirkulacija vode i sprečava oštećenje koje nastaje kada se veliki tanjiri stavljaju u loše prilagođene prostore.

Nil kaže da su upravo ove, naizgled sitne greške, uzrok mnogih kvarova sa kojima se susreće u praksi. „Zapušeni filteri, oštećene pumpe i polomljene prskalice često su rezultat lošeg punjenja i nedostatka održavanja. Ako se na vreme ne reše, mogu potpuno da unište vašu mašinu za sudove“, upozorio je.

VIDEO: Trik sa limunom za mašinu za sudove: