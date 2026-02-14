Uz slastan i dobro začinjen sos kuglice od mlevenog mesa su jelo po svačijem ukusu, a mogu da se posluže uz kuvan, pečen ili pire krompir, kuvanu testeninu ili baren pirinač... i kako god da ih servirate, uživanje je zagarantovano!

Priprema

Iseckajte sitno crni luk i peršun i iseckajte i izgnječite beli luk. Pomešajte to u velikoj posudi s mlevenim mesom, pa dodajte jaje, prezle i začine i dobro promešajte, pa zamesite rukama tako da se fino sjedini.

Nauljenim dlanovima oblikujte ćuftice.

Sipajte ulje u tiganj, pa zagrejte na srednjoj vatri i pržite ćufte po minut sa svake strane, dok blago ne porumene, a potom ih izvadite iz tiganja.

U istom tiganju propržite sitno seckan crni luk, oko 4-5 minuta. Zatim dodajte sitno seckan beli luk i mlevenu papriku i pržite uz mešanje oko 3 minuta.

Nalijte paradajz sok, pa ubacite listiće bosiljka i mlevenu papriku i promešajte.

Kad sos počne da ključa, vratite ćuftice u tiganj, pa smanjite temperaturu na nisku i ostavite da se krčka pokriveno oko 30-40 minuta, uz povremeno okretanje ćufti.