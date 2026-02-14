Najsočnije ćufte u paradajz sosu: Začini im daju poseban šmek, a idu uz testeninu, krompir, pirinač..
Ideja za ručak nikad dosta, ali kada nam nije do kreativnosti već želite nešto provereno, ukusno i zasitne uvek se rado vraćamo ćuftama.
Uz slastan i dobro začinjen sos kuglice od mlevenog mesasu jelo po svačijem ukusu, a mogu da se posluže uz kuvan, pečen ili pire krompir, kuvanu testeninu ili baren pirinač... i kako god da ih servirate, uživanje je zagarantovano!
Sastojci:
Za ćufte
600 g mlevenog mesa
1 glavica crnog luka
1/3 veze peršuna
1 jaje
1/3 šolje prezli (oko 40 g)
2 čena belog luka
1 kašičica soli
Za sos
1 glavica crnog luka
3 čena belog luka
1 kašičica mlevene paprike
600 ml soka od paradajza
7-8 listova bosiljka
so i biber po ukusu
1 kašika šećera
Priprema
Iseckajte sitno crni luk i peršun i iseckajte i izgnječite beli luk. Pomešajte to u velikoj posudi s mlevenim mesom, pa dodajte jaje, prezle i začine i dobro promešajte, pa zamesite rukama tako da se fino sjedini.
Nauljenim dlanovima oblikujte ćuftice.
Sipajte ulje u tiganj, pa zagrejte na srednjoj vatri i pržite ćufte po minut sa svake strane, dok blago ne porumene, a potom ih izvadite iz tiganja.
U istom tiganju propržite sitno seckan crni luk, oko 4-5 minuta. Zatim dodajte sitno seckan beli luk i mlevenu papriku i pržite uz mešanje oko 3 minuta.
Nalijte paradajz sok, pa ubacite listiće bosiljka i mlevenu papriku i promešajte.
Kad sos počne da ključa, vratite ćuftice u tiganj, pa smanjite temperaturu na nisku i ostavite da se krčka pokriveno oko 30-40 minuta, uz povremeno okretanje ćufti.
VIDEO: Recept za sočne ćufte