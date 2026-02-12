Slušaj vest

Jaja su jedan od najčeših, a i najzdravijih izbora za doručak. Bilo da ih jedete kao kajganu, pržite jaja na oko ili ih kuvate, nećete pogrešiti, a u telo ćete uneti hranljiv i zasitan obrok.

Jedan od najpoznatijih kuvara Gordon Remzi već je delio savet kako da vam jaja na oko ispadnu savršeno, a sada je otkrio i tajni sastojak koji će kajganu učiniti preukusnom.

Priprema njegove savršene kajgane se temelji na strpljenju, kontroli i posebnom sastojku koji stavlja na kraju.

Na samom kraju, Gordon Remzi dodaje krem freš da bi zaustavio proces kuvanja, a pritom jelu dao bogatstvo i glatku teksturu bez zgušavanja.

Gordon Remzi Foto: PRINTSCREEN Jutjub

Vi možete da dodate grčki jogurt, kiselu pavlaku ili omekšani krem sir, bitno je da je sastojak dovoljno hladan i bogat mlečnim mastima da spreči dalje kuvanje.

Njegova metoda takođe uključuje sporo prženje kajgane u tiganju sa maslacem, stalno mešanje i povremeno pomeranje tiganja sa vatre i vraćanje natrag kako bi se kontrolisala temperatura.

- Tretirajte kajganu kao rižoto. Nemojte da prestanete da mešate- rekao Gordon Remzi.

Objasnio je i da je najvažnija stvar kod bilo koje kajgane srečiti da se prekuva.

VIDEO: Kajgana iz rerne