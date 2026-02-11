Slušaj vest

Februar donosi poseban ritam svakodnevice - više nežnosti, sporije trenutke i prirodnu potrebu da se okružimo onim što nam prija.



Dok zima još traje, dom postaje centralno mesto okupljanja, predaha i malih rituala koji ispunjavaju dan. To su trenuci uz topli napitak, razgovore koji ne žure i atmosferu u kojoj se osećamo opušteno i blisko.



Foto: Matic Lipar/Lipar Design

Ljubav se ne izražava samo velikim gestovima. Često se nalazi u pažnji, u brizi i u načinu na koji oblikujemo prostor u kojem živimo. Upravo ti mali detalji stvaraju osećaj prijatnosti i čine dom mestom u koje se rado vraćamo. U tom duhu, Dani ljubavi u Dormeo Home-u posvećeni su udobnosti, toplini i svakodnevnim trenucima koji imaju posebno značenje.



Foto: Matic Lipar/Lipar Design

Dom je prostor u kojem započinjemo i završavamo svaki dan - mesto odmora, tišine i zajedničkog vremena. Kada je ambijent prijatan i svakodnevne navike dobijaju drugačiju vrednost. Dani ljubavi podsećaju na važnost tog prostora i pozivaju da mu posvetimo dodatnu pažnju - bilo kroz male promene, pažljivo odabrane dodatke za dom ili proizvode koji svakodnevno doprinose udobnosti.



Foto: Matic Lipar/Lipar Design

Mali rituali, poput udobnog buđenja uz mekan Dormeo jastuk ili toplog zagrljaja posteljine koja miluje kožu, mogu učiniti jutra prijatnijim i mirnijim. Kada san pruža osećaj podrške i udobnosti, dom postaje mesto gde se zaista osećamo „kod kuće“ - prostor koji odmara telo i um i podseća na važnost svakodnevnih malih užitaka.



Foto: Matic Lipar/Lipar Design

Do 17. februara, u okviru Dana ljubavi, dostupni su popusti do -50%, uz dodatnih -14%. Ovo je idealna prilika da osvežite svoj životni prostor, unesete toplinu i udobnost u svakodnevnicu, ali i da poklonite nešto što je praktično, pažljivo birano i namenjeno svakodnevnoj upotrebi. Bilo da razmišljate o mirnijem snu, prijatnijem ambijentu u dnevnom boravku ili sitnim detaljima koji doprinose osećaju udobnosti, februar je pravi trenutak da se podsetimo koliko dom može da utiče na naše raspoloženje i svakodnevni balans.

Dani ljubavi traju kratko, a osećaj prijatnosti ostaje deo svakodnevice.

Foto: Matic Lipar/Lipar Design

