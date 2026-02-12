Slušaj vest

Kinoapredstavlja hranljivu i svestranu alternativu belom ili integralnom pirinču. Pošto su zrna veoma sitna, kinoa se kuva brže od većine drugih žitarica. Pored toga, ona je kompletan protein i obezbeđuje oko 8 grama proteina po porciji od jedne šolje.

Ako često kuvate kinou, najverovatnije ste već navikli na pripremu na ringli, ali ovaj vodič će obuhvatiti četiri različita načina kuvanja ovog nežnog, blago orašastog semena. Takođe ćemo se pozabaviti osnovnom pripremom i načinima da unesete zanimljive varijacije ukusa u sledeću turu, kako biste svaku šerpu mogli da prilagodite sopstvenom ukusu.

Šta je kinoa?

Kinoa je prirodno bezglutensko seme, orašastog ukusa i blago žvakaste, ali istovremeno mekane teksture. Često se smatra integralnom žitaricom jer se kuva poput žitarica i izuzetno je bogata hranljivim materijama. Zapravo, kinoa je kompletan protein, što znači da sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Pored toga, odličan je izvor kvalitetnih vlakana, kao i mnogih važnih vitamina i minerala, navodi sajt Marha Stewart.

Crvena kinoa Foto: Shutterstock

Kinoa dolazi u više boja — uključujući belu, crvenu i crnu. Iako se sve mogu koristiti na sličan način, postoje male razlike u ukusu i teksturi. Bela kinoa je najčešća i ima blag ukus i laganu, rastresitu teksturu. Crvena kinoa je čvršća i ima nešto izraženiji, orašastiji ukus. Crna kinoa zahteva duže vreme kuvanja, ali zauzvrat pruža slađi ukus.

Kako pripremiti kinou

Kinoa ne zahteva mnogo pripreme. Važno je da se zrna isperu pre kuvanja. Ovo je ključan korak jer uklanja gorak zaštitni sloj (saponine) sa kinoe i time poboljšava njen ukupan ukus. Jednostavno stavite kinou u sito sa sitnom mrežicom ili cediljku (pazite da su otvori dovoljno mali da zrna ne propadnu) i ispirajte pod mlazom hladne vode oko 30 sekundi.

Potapanje kinoe nije obavezno, ali može olakšati varenje zrna, što je posebno korisno za osobe sa osetljivim stomakom.

Najbolji načini za kuvanje kinoe

Ako ste ranije kuvali kinou, najverovatnije ste koristili klasičnu metodu na ringli, koja podrazumeva prilično standardan odnos od 1 3/4 dela vode na 1 deo kinoe. Ovi odnosi se mogu blago razlikovati u zavisnosti od metode, a možete i da eksperimentišete sa više ili manje vode, u zavisnosti od toga koliko čvrsta ili mekana zrna volite.

Kuvanje kinoe na ringli

Ovo je najčešći način pripreme i klasik s razlogom. Uz pouzdan odnos sastojaka, svaka šerpa kinoe izađe lagana, rastresita i savršeno kuvana.

Slatka kinoa Foto: Profimedia

Odnos sastojaka:

1 3/4 šolje tečnosti + 1 šolja kinoe + 1/4 kašičice košer soli

Koraci:

1. Pomešajte tečnost, kinou i so u srednjoj šerpi. Zagrejte do ključanja.

2. Smanjite vatru na nisku, pokrijte i kuvajte dok tečnost ne ispari, a zrna ne postanu mekana, oko 15 minuta.

3. Ostavite pokriveno da odstoji 10 minuta.

4. Viljuškom rastresite kinou i poslužite.

Kuvanje kinoe u aparatima i mikrotalasnoj

Aparat za pirinač

Kuvanje kinoe u aparatu za pirinač je jednostavno i bez muke. Prednost je što možete pripremiti koliko god želite. Slobodno udvostručite ili utrostručite količine u zavisnosti od veličine vašeg aparata.

Odnos sastojaka:

1 3/4 šolje tečnosti + 1 šolja kinoe + 1/4 kašičice košer soli

Koraci:

1. Pomešajte tečnost, kinou i so u posudi aparata za pirinač.

2. Zatvorite aparat i uključite program „beli pirinač“ dok tečnost ne ispari, a zrna ne postanu mekana.

3. Kada program završi, ostavite da odstoji 10 minuta.

4. Viljuškom rastresite kinou i poslužite.

Ekspres lonac

Ova brza i jednostavna metoda je savršena kada nemate puno mesta na ringli.

Odnos sastojaka:

1 1/2 šolje tečnosti + 1 šolja kinoe + 1/4 kašičice košer soli

Kinoa se može jesti sa voćem Foto: Profimedia

Koraci:

1. Pomešajte tečnost, kinou i so u posudi Instant Pot-a ili ekspres lonca.

2. Zatvorite aparat i kuvajte pod pritiskom na visokoj temperaturi 1 minut.

3. Nakon toga pustite prirodno otpuštanje pritiska 10 minuta.

4. Viljuškom rastresite kinou i poslužite.

Mikrotalasna

Mikrotalasna nije tipičan alat za kuvanje kinoe u malim količinama, ali i te kako funkcioniše!

Odnos sastojaka:

2 šolje tečnosti + 1 šolja kinoe + 1/4 kašičice košer soli

Koraci:

1. Pomešajte tečnost, kinou i so u posudi pogodnoj za mikrotalasnu. Pokrijte tanjirom koji je takođe pogodan za mikrotalasnu.

2. Kuvajte u mikrotalasnoj na visokoj temperaturi 5 minuta. Promešajte, pokrijte i nastavite kuvanje još 5–7 minuta, dok tečnost ne ispari, a zrna ne postanu mekana.

3. Ostavite pokriveno da odstoji 10 minuta.

4. Viljuškom rastresite kinou i poslužite.

Kinoa sa belim mesom i povrćem Foto: Shutterstock

Jednostavne varijacije ukusa

Voda i so su odlični za svakodnevnu kinou, ali postoji nekoliko lakih načina da poboljšate njen ukus tokom kuvanja.

- Zamenite vodu bujonom ili supom. To će zrnima dati bogatiji ukus, što je savršeno za jela poput pečenja ili lososa.

- Zamenite polovinu vode mlekom (običnim ili biljnim). Dobijate kremastu kinou koja se može jesti kao ovsena kaša, bilo slatka ili slana.

- Zamenite polovinu vode kokosovim mlekom kada pripremate kinou za jela koja se slažu sa njom, poput supa i karija.

- Pored soli, možete dodati i druge aromatične sastojke dok kuvate kinou, poput sitno seckanog praziluka, belog luka ili začina. Alternativno, poslužite je na kraju sa svežim, sitno seckanim zelenim začinskim biljem.

Kurir.rs/Najžena

