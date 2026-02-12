Slušaj vest

Teflonski tiganji su omiljeni zbog jednostavne upotrebe. Brzo dostižu radnu temperaturu i omogućavaju pripremu hrane bez lepljenja. Posebno su praktični za spremanje jaja, palačinki, ribe i povrća uz minimalnu količinu ulja. Ipak, ne mogu se smatrati idealnim izborom za sve vrste kuhinjskih priprema.

Glavni problem predstavlja temperatura. Da bi se, na primer, dobila fina zlatna i hrskava korica na bifteku, tiganj mora biti veoma vruć. Teflonski premaz nije dizajniran da izdrži tako visoke temperature bez oštećenja. Ako se previše zagreje, premaz počinje da se razgrađuje i gubi svoja svojstva, a pritom može oslobađati pare koje nisu dobre za zdravlje.

Biftek ne bi trebalo pržiti na teflonu Foto: Profimedia

Zbog toga biftek i druge namirnice koje zahtevaju prženje na jakoj vatri nisu pogodne za teflonske tiganje. Osim toga, uobičajeni način pripreme takvih jela, sa vrlo vrućim tiganjem, malom količinom ulja i naglim stavljanjem mesa, dodatno oštećuje nelepljivi premaz.

Ako u teflonski tiganj stavite ulje pre nego što se dovoljno zagreje, može ostati tanak sloj ulja koji smanjuje efekat nelepljivosti. Takođe, treba izbegavati upotrebu metalnog pribora jer može lako oštetiti premaz.

Zato je za jela koja zahtevaju prženje na jakoj vatri, poput pravog bifteka, bolje koristiti čelični tiganj ili tiganj od livenog gvožđa. Oni podnose visoke temperature i poboljšavaju ukus hrane.

(Kurir.rs/Najžen)

