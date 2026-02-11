Slušaj vest

Mlada Novozelanđanka, Džejd Graham, ostala je u šoku pošto je paket sa odećom popularnog brenda stigao do njenog doma u “neupotrebljivom” stanju.

Ona je naručila tri haljine Peppermayo, odlučna da ih isproba čim stignu. Međutim, plan se pretvorio u pravu noćnu moru, prenosi News.com.au.

Gnusan prizor

“Naručila sam haljine i počela da ih isprobavam, kada sam ugledala mrave! Vrisnula sam i odmah izbacila paket napolje”, ispričala je.

Džejd dodaje da je bila na ivici da se “ispovraća od prizora”.

Tada je shvatila da su haljine bile u zatvorenoj kesi, prepunoj insekata. Odmah je kontaktirala Peppermayo i dobila nekoliko opcija - 50% kredita za kupovinu ukoliko zadrži paket, zamenu ili povraćaj novca, uz zahtev da se haljine vrate.

“Naravno, ne mogu da vratim stvari jer su kontaminirane”, odgovorila je, pozivajući se na higijenske i bio-sigurnosne razloge.

Nema rizika po prirodu

Dodaje da se Peppermayo kasnije izvinio i saopštio da zajedno s kurirskom službom istražuju incident. Nakon dogovora, devojci je vraćen novac, uz kompletnu zamenu haljina i poklon-kredit od 100 dolara, što je ocenila kao “dobro rešenje”.

Njen snimak, koji je postao viralan na mrežama, izazvao je žustru reakciju korisnika. Mnogi smatraju da ovakve situacije mogu “ozbiljno ugroziti lokalni biodiverzitet”, posebno na Novom Zelandu, gde postoje strogi propisi.

Nadležne službe su kasnije potvrdile da je u paketu bila jedna vrsta australijskih mrava koja je već prisutna na Novom Zelandu, pa ne predstavlja rizik.

Peppermayo je kasnije objasnio da proces pakovanja stvari prolazi više kontrola i da je moguće da je problem nastao tokom transporta.

