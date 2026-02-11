Slušaj vest

Dan zaljubljenih je pred vratima i parovi pokazuju ljubav kupovinom poklona. Od večera i cveća do plišanih medvedića, izbor je veliki. Ali, šta ako pokloni koje primite nose skriveno značenje? Možda crveni veš ne donosi sreću? Astrolog i tarot tumač Inbal Honigmen je dala spisak najgorih i najboljih poklona za Dan zaljubljenih.

Najgori pokloni

Donji veš

Iako je jedan od najčešćih poklona za Dan zaljubljenih, donji veš nosi i potencijalno negativnu simboliku. Budući da pokriva najintimnija područja, ono može značiti da partner nešto skriva od vas. Ako ste sumnjičavi, možda je vreme za detektivsko istraživanje.

Donji veš Foto: Axel Bückert / Panthermedia / Profimedia

So za kupanje

Iako se čini kao opuštajući poklon, so za kupanje simbolizuje čišćenje od negativnosti. Poklanjanje kupke može značiti da se osoba koja je dobila poklon čisti od toksičnosti, možda i od vas. Ako ne želite da budete "očišćeni" iz nečijeg života, bolje odaberite nešto drugo.

Cipele

Teorija o cipelama tvrdi da darivanje cipela partneru znači da će on ili ona ubrzo otići iz vašeg života.

Najbolji pokloni

Sat

Simbolizuje poklanjanje vremena i znak je da želite da provedete budućnost s voljenom osobom. Poklanjanje sata znači obećanje prisutnosti i posvećenosti.

Čokolada

Čokolada Foto: Profimedia

Slatki poklon s dubokom simbolikom! Kakao, glavni sastojak čokolade, poznat je kao afrodizijak. Čokolada stimuliše protok krvi i jača osećanje ljubavi.

Šal

Toplina, povezanost i zaštita. Šal nosi duboko značenje u mnogim kulturama. Darivanje šala pokazuje želju za povezanošću i brigom za partnera. Devojke, dodatni poeni ako ga same ispletete!

Kuhinjsko posuđe

Iako ne zvuči romantično, ono zapravo simbolizuje zajedništvo. Kuhinjski pribor pokazuje želju za negovanjem odnosa i stvaranjem nečeg trajnog zajedno.

Dok neki pokloni mogu nesvesno slati pogrešne signale, pravi poklon je onaj koji dolazi iz srca – ili bar iz dobrog razmišljanja. Ako želite da pokažete ljubav na pravi način, neka vaš poklon odražava toplinu, posvećenost i zajedništvo. A ako ste ipak dobili cipele... možda je vreme da preispitate svoju vezu.

