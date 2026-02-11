Slušaj vest

Bivša Plejboj zečica Keti Braun koja je operisala nos u takozvanoj „Kući užasa“ progovorila je o „varvarskim“ uslovima u kojima je zahvat obavljen.

Keti je priznala da se godinama borila s nesigurnošću zbog bora na vratu, pa je tokom putovanja u Ekvador odlučila da uradi zatezanje vrata i operaciju nosa. Međutim, završila je u klinici koja je kasnije dobila zlokobni nadimak „Kuća užasa“. U emisiji o estetskoj hirurgiji Botched, koju vode dr Pol Nasif i dr Teri Dubrou, ispričala je da problemi počeli već na samom startu – jer na operaciji uopšte nije bilo anesteziologa.

Keti Braun otkrila je kroz kakvu agoniju je prošla:

„Dali su mi šaku tableta i rekli da ih popijem“, prisetila se.

„To je bilo to. A kada sam se probudila, bila sam vezana za krevet.“

„Kako mislite kada ste se probudili?“ upitao je dr Nasif. „Dali su vam tablete i ostavili vas samu? Samo su rekli: ‘Evo, popijte ovo’, i otišli?“

„Da, niko me nije nadgledao“, odgovorila je Keti.

„Imala sam operaciju. Ali kada sam se probudila, nikoga nije bilo.“

„Mogli ste da umrete!“ uzviknuo je šokirani doktor.

U izjavi pred kamerom dr Nasif je bio još oštriji:

„Ostaviti pacijenta da se sam brine o sebi nakon operacije apsolutno je ispod svakog medicinskog standarda. Mi takve stvari ne radimo. To je potpuno varvarski.“

Dramatične komplikacije

Keti je dodala da je odmah nakon operacije dobila aspirin, nakon čega je, kako kaže, „šikljala krv“. Hitno je prebačena u bolnicu u Los Anđelesu, gde su joj dali tri jedinice krvi.

Ali to nije bio kraj njenim mukama. Rezultati operacije bili su daleko od onoga čemu se nadala.

„Nije simetrično, teško dišem, užasno je“, priznala je.

Novi početak

Nakon konsultacija sa dr Nasifom i dr Dubrouom, odlučeno je da se uradi korektivno zatezanje donjeg dela lica i vrata, kao i nova operacija nosa.

Kada je proces oporavka završen, Keti je svoj novi izgled predstavila prijateljima i porodici na proslavi, priznajući da je bila na „neverovatnom emotivnom vrhuncu“.

„Posle operacije, moj vrat izgleda sjajno – više ne moram da brinem o borama, a prvi put mogu normalno da dišem!“