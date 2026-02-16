Slušaj vest

Griz na mleku je klasik domaće kuhinje koji budi uspomene iz detinjstva i uvek izaziva osmeh. Ovaj jednostavan desert je brz za pripremu, a rezultat je kremasto, toplo i preukusno jelo koji svi obožavaju.

Uz nekoliko trikova i pažljivo mešanje, možete ga pripremiti bez grudvica i sa savršenom teksturom.

U nastavku donosimo detaljan recept kako da napravite idealan griz na mleku koji će oduševiti i najzahtevnije sladokusce.

Sastojci:

1l mleka

10 ravnih supenih kašika pšeničnog griza

5 supenih kašika šećera

čokoladni prah za posipanje

Griz na mleku

Priprema:

U šerpu sa debelim dnom sipajte mleko - ovo je važno jer se tako smanjuje rizik da mleko zagori ili da se zalepi za dno. Zagrevajte ga na srednjoj vatri dok ne počne da ključa, ali pazite da ne prekipi.

Dok mleko polako dolazi do tačke ključanja, izmerite potrebnu količinu griza u odnosu na mleko. Kada mleko provri, smanjite vatru na lagano kuvanje i postepeno dodajte griz u mleko. Istovremeno neprekidno mešajte žicom za mućenje, kako se ne bi stvorile grudvice i smesa ostala potpuno glatka.

Nastavite sa kuvanjem i mešanjem još 2 do 3 minuta, dok smesa ne postane gusti i kremasti puding. Važno je da u ovom trenutku ne prestajete sa mešanjem, jer će samo tako griz dobiti pravilnu strukturu i neće se stvoriti grudvice.

Kada smesa dostigne željenu gustinu, dodajte šećer i dobro ga umešajte dok se potpuno ne rastvori. Sklonite šerpu sa vatre i pažljivo sipajte jelo u pripremljene činije koristeći kutlaču, ravnomerno raspoređujući smesu.

Za završni dodir, pospite svaku porciju čokoladnim prahom, kakaoom ili čak narendanom čokoladom po vrhu. Poslužite dok je još topao i uživajte u bogatom, kremastom i sočnom desertu.



