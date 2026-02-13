Slušaj vest

Već godinama se govori o fenomenu skandinavske lepote, ali tajna zapravo leži u jednostavnim navikama i prilagođavanju klimi, odnosno tome da svom licu pružite ono što mu treba u datom trenutku i ostanete dosledni.

– Skandinavski princip nege kože je sve popularniji u Severnoj Americi jer je najbliži onome što je bilo u trendu tokom pandemije, objašnjava Marija Osorio, direktorka marketinga brenda Cosmetica Labs za magazin Marie Claire. – Sve te rutine se obavljaju kod kuće i pružaju dugoročne rezultate. U pitanju su svakodnevni rituali koje sve više ljudi uvodi u život.

Za vreme epidemije kovida, interesovanje za rituale nege lica za koje vam ne trebaju salon i stručnjaci naglo je poraslo, a ubrzo su i brojne poznate ličnosti lansirale sopstvene kozmetičke linije koje obećavaju brze efekte.

Najvažniji saveti skandinavske nege kože lica

Skandinavska filozofija nege se zasniva na tri ključna principa, koje je najbolje primenjivati kada temperature nisu ekstremno visoke i kada je vlažnost vazduha niža.

Skandinavska lepota Foto: Chris Rout / Alamy / Profimedia

Dermatolozi tokom leta savetuju da se, osim blagim umivanjem i nežnim čišćenjem, koža optereti isključivo zaštitnim faktorom.

1. Umivanje hladnom vodom

Rekli biste da bi se neko ko kroz prozor vidi snežne nanose radije počeo dan toplom vodom, ali Skandinavke se obično umivaju hladnom, što ima mnogo prednosti za kožu. Smanjuje se crvenilo. ublažavaju otoci, osvežava ten, sužavaju pore, a fine linije su manje vidljive.

Uz to lakše ćete se razbuditi, a koža će spremnije dočekati proizvode koje treba da apsorbuje!

2. Hidratacija je nešto bez čega se ne može

Prema rečima Marije Osorio, čak 80 odsto kozmetičkog tržišta kada je reč o Skandinaviji čine proizvodi namenjeni hidrataciji, a njihova popularnost konstantno raste, bez obzira na godišnje doba.

Pošto su skandinavske zemlje poznate po hladnijoj klimi, ima smisla da je hidratacija suve kože u fokusu, ali se taj princip primenjuje i leti, uz ideju da koži treba omogućiti da diše.

Čest sastojak je hijaluronska kiselina, koja pomaže u zadržavanju vlage u koži, kao i niacinamid (vitamin B3), koji deluje tako što hidrira istovremeno jačajući zaštitnu barijeru kože i smanjujući gubitak tečnosti kroz epidermis, a to je samo jedna od njegovih prednosti. Zatim sledi hidratantna krema, koja "zaključava" vlažnost, idealno neka koja sadrži zaštitu od sunca (SPF najmanje 30), kako se ne bi nanosio još jedan proizvod.

3. Prirodna kozmetika garantuje rezultate, ali ne preko noći

Skandinavski proizvodi izgledaju jednostavno kada je reč o dizajnu pakovanja, jednostavan im je i sastav, a sve je zasnovano na prirodi. Kako objašnjava Marija Osorio, savremeni potrošači sve više teže zdravom sjaju kože uz minimalno uloženo vreme i trud, a tu se odlično uklapaju metode žena sa Severa!

Važno je da ne očekujete čudo posle dva dana i da ostanete dosledni prirodnim formulama i redovnoj upotrebi, naročito kada je reč o sredstvima za čišćenje lica, a vremenom ćete primetiti razliku.

