Uloga roditelja je ujedno najlepša i najteža na svetu, a svu težinu i odgovornost ovog životnog "zadatka" možda najviše osećaju samohrani roditelji.

Sonja O'Loklin iz Sauthemptona živi "haotičnim" životom sa svoje desetoro dece kao samohrana majka u opštinskoj kući sa četiri spavaće sobe. Ona se svakodnevno suočava sa mnogim pritiscima, upravljajući finansijama, porodičnim životom u kući i posvećujući jednaku pažnju svoj svojoj deci, dok istovremeno održava sve u domaćinstvu. Njenu porodicu čine šest ćerki i četiri sina – Nikola, Lija, Šenon, Kion, Erin, Kaj, Kana, Luis, Leksi i Danijel.

Govoreći za Jutjub kanal Origin o tome kako izgleda njen svakodnevni život, Sonja je rekla: "Život sa desetoro dece je prilično haotičan, drže me na oprezu."

Njen dan počinje u šest ujutru, kada budi svu decu i sprema ih za školu, a u vezi sa tim kaže: "Najveći izazov za mene ujutru je da se pobrinem da svi doručkuju."

Ona ističe da starija deca mogu da se obuku sama prilično brzo, ali da je potrebno da ih malo "pogura" da bi to zaista i uradili. "Mališane moram malo više da 'poguram', inače će samo sedeti tamo u boksericama sve dok ne moraju da krenu u školu", dodala je.

Sonja voli da kuva domaće obroke za porodicu, ali to je ozbiljan posao za tako mnogočlanu porodicu o kojoj brine sama. Ipak, ne žali se:

Sonja, majka desetoro dece Foto: Printscreen/Youtube/Origin

Sonja, koja kaže da troši oko 250 funti na školski pribor, dodala je: "Između 16 i 17 sati postaje malo haotično za mene jer sva deca žele da jedu. Sva deca žele moju pažnju, sve što želim je da im skuvam večeru kako bih mogla da pređem na sledeću stvar sa njima."

Sonja se oslanja na socijalnu pomoć, koja uključuje 460 funti poreskog kredita za decu i mora da "rastegne" svoj budžet, jer 179 funti ide na kiriju i najmanje 130 funti na hranu svake nedelje. Da bi što više smanjila troškove, ona nema sijalice na spratu kuće. Dakle, ako njoj ili deci nešto zatreba noću, koriste Sonjinu baterijsku lampu da vide.

To izaziva svađe, a deca često gube svoje stvari.

Međutim, nemaju svi saosećanje za ovu samohranu majku - neki se prosto samo iščuđavaju.

"Nema sijalica na spratu?!", "Sijalice nisu skupe", "Desetoro dece kao samohrana majka, to je tužno", pisali su ljudi u komentarima ispod videa na Jutjubu.

"Imam sam četvoro dece i to je bilo više nego dovoljno za njihovu bezbednost i dovoljno vremena za svakog od njih", napisala je jedna mama.

Iako Sonja pokušava da svoj deci pruži jednaku ljubav i pažnju, priznaje da ona i jedanaestogodišnji sin Kaj imaju "posebnu vezu". Ali, on priznaje da ne želi više braće i sestara.

"Ne želim da moja mama ima još jedno dete, jer bi to samo uništilo celu porodicu", rekao je on.

Jedno od Sonjine najstarije dece, Šenon, često mora da pomaže svojoj mami. Ona se odselila iz kuće, a kaže da ne želi da ima tako veliku porodicu kada odraste.

"Ne vidim sebe sa velikom porodicom kada odrastem, jednostavno ne vidim da će se to desiti jer znam kako je sada. Dobijam poruke poput 'deca mi se penju na glavu, možeš li da se vratiš, molim te?'", priznala je ona, dodajući: "Volim svoju braću i sestre čak i ako me stresiraju".

Sonja kaže da brine o svojoj deci "stalno", ali ne bi menjala svoju ulogu majke i veliku porodicu ni za šta na svetu. "Nemam pet minuta za sebe, ali ne znam kakav bi bio život bez dece u njemu."

Ova samohrana majka ne isključuje da će možda imati još dece, ali kaže i da će ubuduće razmotriti korišćenje prezervativa, priznajući da ga "nikada nije koristila".

VIDEO: Samohrana majka 11-oro dece