Američka takmičarka u sankanju, Sofija Kirkbi, obećala je svojim obožavaocima da će im pokazati kako izgledaju dejtovi olimpijaca, nakon što je pozvala ljude da joj se jave s ponudama za izlaske. Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu, izgleda, privlače jednaku pažnju i na romantične avanture sportista, a 24-godišnja sportiskinja otkrila je da se nada pronaći ljubav uoči Dana zaljubljenih.

"Sezona najpoželjnije udavače je otvorena"

Kirkbi se ranije ovog meseca oglasila na Instagramu i našalila: "Da, slobodna sam. Službeno je počela sezona "najpoželjnije udavače olimpijskog sela". Tako sam srećna što mogu objaviti da ću vam pokazati kako izgleda život olimpijca koji izlazi na spojeve tokom Igara."

Činjenica da joj je izmakla medalja u prvom ženskom takmičenju u sankanju, gde je sa partnerkom zauzela peto mesto, nije je omela u potrazi za nekim posebnim. Sofija se čak udružila s telekomunikacijskom kompanijom Xfinity kako bi snimila promotivni video o svojoj romantičnoj potrazi, otkrivši da potencijalni udvarači moraju biti viši od 160 cm, "super dragi" i dovoljno snažni da je "obore s nogu".

Više od 600 kandidata za spoj

"Imam toliko kandidata za dejt. Spremna sam da počnem da odgovaram na poruke," rekla je u jednoj kasnijoj objavi.

Kasnije je podelila s pratiteljima neke od poruka koje je primila. Jedan ju je nazvao "neverovatnom, predivnom ženom iz snova", dok je drugi pitao da li želi da razmene olimpijske bedževe.

"Ćao Sofija, čuo sam da tražiš dejt za Dan zaljubljenih," napisao je treći.

Njen hrabar potez se isplatio. Kirkbi je za Women's Health otkrila da već ima dogovorena dva dejta za subotu i ne isključuje mogućnost još ponekog, ukoliko nađe vremena. To joj ne bi trebalo biti problem jer njeno takmičenje u sanjkanju dvosjedom završava danas.

Atmosfera u Olimpijskom selu

"Rasporedi su svima intenzivni i ljudi su stvarno usredsređeni na svoja takmičenja. Ali svi su i super društveni - vlada prijateljska atmosfera i ljudi su uzbuđeni što se mogu upoznati. Mislim da su sportisti raspoloženi za zabavu, pogotovo nakon što završe s takmičenjem, ali to stvarno zavisi od faze njihovog rasporeda," objasnila je, dodajući da su sportisti često fleksibilniji nakon svojih nastupa.

