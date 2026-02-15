Slušaj vest

Američka glumica Dženifer Aniston proslavila je svoj 57. rođendan, a figura joj je i dalje impresivna, jednaka kao kada smo je gledali kao Rejčel u seriji "Prijatelji" 90-ih godina. Mnogi je hvale što izgleda gotovo isto bez obzira na godine, a ona često deli svoje savete o zdravoj ishrani i načinu života koji je održava energičnom i vitkom, a dalje u tekstu pogledajte i kako izgleda njen jelovnik.

Trening i zdrava ishrana

Aniston redovno posećuje teretanu nekoliko puta nedeljno i radi sa svojim privatnim trenerom. Ipak, vežbanje nije jedini ključ: neophodna je i pravilna ishrana. Glumica je više puta otkrila da prati ishranu sa visokim udelom proteina, a sa smanjenim unosom ugljenih hidrata i šećera. Takođe pazi na količinu hrane i dovoljno sna. Praktikuje tzv. 16/8 metodu ishrane: 16 sati dnevno posti, a obroke unosi u osmosatnom periodu, na primer između 10 i 18 časova.

Doručak

Jutra započinje toplom vodom sa limunom, koja pomaže varenju, a potom pije kafu sa mlekom sa niskim procentom masti. Za doručak bira između zobenih pahuljica sa belancima, proteinskog šejka ili jaja kuvanih na različite načine uz avokado.

"Kad se probudim, popijem toplu vodu sa limunom, zatim šejk ili avokado i jaja. Pronašla sam načine kako da pripremim jaja na sve moguće načine. Takođe koristim zobene pahuljice sa umućenim belancima. Pripremam ih neposredno pre nego što se pahuljice skuvaju - to dodaje proteine i daje pahuljastu teksturu koja je ukusna. Za šejk koristim banane, trešnje, kupine, prah zelenog povrća, kolagen-peptid, malo kakao praha, kapljice čokoladne stevije i čokoladno bademovo mleko", otkrila je glumica.

Pored toga, često radi vežbe penjanja uz stepenice, ali ističe da joj je najvažniji deo dana vreme za meditaciju.

Ručak i međuobroci

Omiljeni ručak Dženifer Aniston je tuna sa krastavcem i salatom od sočiva.

"Koristim Braggove aminokiseline kao zamenu za soja-sos", rekla je, prenosi Dejli Mejl.

Za međuobrok jede tvrdo kuvano jaje, štapiće sira ili šolju supe između doručka i ručka.

Večera i povremeni užici

Večernji obrok joj obično čini pečena piletina sa spiralno sečenim tikvicama i pesto sosom, ali povremeno uživa i u karbonari. Dženifer voli da se povremeno počasti i picom, hamburgerom ili meksičkom hranom, a među omiljenim pićima joj je koktel Dirty Martini. Aniston se ne brine mnogo o starenju i ne interesuju je kozmetički zahvati, fokusira se na to da ostane zdrava i srećna.

Njeni obožavaoci posebno su oduševljeni kada je objavila kuvar pod nazivom "Cook With Clydeo", namenjenu deci. Omiljeni recept u toj kuvarici su "Enčilada zalogaji".

"Nema griže savesti, jer su to samo mali zalogaji. Možete ih podeliti na dva, ali definitivno su ukusni, ukusni, ukusni“, rekla je glumica.

