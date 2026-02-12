Slušaj vest

Malo je većih znakova poverenja od toga kada nekoga zamolite da bude kum vašem detetu. Uloga kuma ili kume često podrazumeva značajno učešće u odgoju i životu deteta, zbog čega roditelji ovu odluku shvataju vrlo ozbiljno. Tradicionalno, kuma ili majka su odgovorni za podršku duhovnom i verskom razvoju deteta. Iako to i dalje važi za mnoge porodice, danas se sve češće dogodi da kum bude bliski prijatelj jednog ili oba roditelja, čak i ako nije član porodice.

Jedna majka je nedavno podelila svoju priču na Redditu i priznala da žali što je zamolila svoju dugogodišnju prijateljicu da bude kuma njenoj ćerki.

Prijateljstvo koje je trajalo godinama

27-godišnja žena, koja je želela da ostane anonimna, rekla je da svoju prijateljicu Lindsi poznaje još iz srednje škole, prenosi Mirror.

"Kad mi se ćerka rodila pre dve godine, zamolila sam je da bude kuma. U to vreme moj suprug je bio na dužnosti u inostranstvu, a Lindsi je često bila uz mene. Pomogla mi je da prebrodim to razdoblje više od ikoga drugog osim moje porodice. Dolazila bi kada bih bila preopterećena, pomagala mi sa kućnim poslovima i pravila mi društvo. Bila sam joj zahvalna."

Neočekivani komentar na roštilju

"Nakon što se moj muž vratio kući i stvari su se normalizovale, Lindsi je i dalje bila vrlo uključena u odgoj. Nikada nisam imala problem s tim, sviđa mi se što moje dete ima ljude koji je vole", rekla je.

Međutim, komentar koji je Lindsi dala na porodičnom roštilju šokirao je majku.

"Lindsi je držala moju ćerku i pričala o tome koliko vremena provode zajedno. Zatim je rekla nešto u stilu da mojoj ćerki treba neko ko je "zaista stalno uz nju", i našalila se da bih ja, jer radim puno, možda trebala više da se bavim "pravim roditeljskim stvarima". Osećala sam se izuzetno posramljeno i malo sam se povukla, posebno jer je to bilo pred drugim ljudima."

Nesporazum oko uloge kume

Nekoliko dana kasnije, majka je poslala poruku Lindsi da bi objasnila svoja osećanja. Lindsi se "nije baš izvinila" i rekla da je deo kumstva "uskočiti kada je potrebno".

"Taj odgovor je pogoršao stvari, jer je izgledalo kao da opravdava ono što je rekla, umesto da razume zašto je prešla granicu. Nikada je nisam tražila da bude još jedan roditelj. Tražila sam da bude kuma. To nije isto. Na kraju sam joj rekla da mi nije prijatno da nastavi u toj ulozi ako ne može poštovati granice oko uloge kume mog deteta," rekla je majka.

Reakcije zajednice na Redditu

Korisnici Reddita imali su podeljena mišljenja: "Ona je vređala i vas i vašeg supruga nazivajući vas odsutnim i nemarnim roditeljima. Ne mislim da je bilo loše što ste je prozvali zbog onoga što je rekla i tražili prostor", "Bila je pomoćni roditelj kada je tvoj muž bio odsutan. Svi to znamo. Sada si povređena jer te ono što je rekla pogodilo. Imala si sreće što si imala nekoga ko voli tvoje dete koliko i ti, ali sada si to uništila", "Ono što je rekla bilo je neprimereno. Ipak, s obzirom na dužinu vašeg prijateljstva i količinu pomoći koju vam je pružila, mislim da bi se isplatilo pokušati lično razgovarati pre nego što potpuno prekinete veze."

