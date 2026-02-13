Slušaj vest

Prema rečima Hamida Abudija, konsultanta urologa u jednoj bolnici, čaj, kafa, alkohol ili gazirana pića mogu učiniti da mokrite češće nego obično, jer "dovode do toga da bešika postane previše aktivna ili preosetljiva".

Zdravstvena stanja, uključujući urinarne infekcije (UTI), rak prostate ili bešike, multiplu sklerozu i moždani udar, takođe mogu uticati na to, kao i vaš pol i da li ste trudni. Ali glavni faktor koji utiče na učestalost je vaše životno doba, kako objašnjava Hamid.

- Tokom života pacijenta verovatno će doći do nekoliko promena u navikama odlaska u toalet - rekao je on.

Pitate se šta je "normalno" u svakoj fazi života? Imate sreće.

Deca: 6 do 14 puta dnevno

- Mlađa deca mogu mokriti 8 do 14 puta dnevno, što se kod starije dece smanjuje na 6 do 12 puta - kaže Hamid.

Ako dete mora da mokri češće od toga, uzrok može biti jedno od sledećih stanja:

Deca 6 do 14 puta dnevno mokre

Anksioznost

Konzumiranje kofeina, koji povećava količinu urina i može izazvati grčeve mišića bešike (gazirana i energetska pića)

Zatvor

Konzumiranje namirnica na koje je dete alergično

Predugo zadržavanje mokraće

Mali kapacitet bešike

Strukturne abnormalnosti bešike ili uretre

Tinejdžeri: 4 do 6 puta dnevno

Iako tinejdžeri obično mokre oko 4 do 6 puta dnevno, nije neuobičajeno da se to poveća tokom puberteta i "hormonalnih promena" koje ga prate.

Hamid kaže da u većini slučajeva "nema razloga za brigu i da će se stanje prirodno regulisati", ali dodaje da to ponekad može biti znak nečeg ozbiljnijeg.

Ako učestalo mokrenje potraje, uzrok mogu biti problemi poput urinarnih infekcija (UTI), dijabetesa, prekomernog unosa kofeina ili, u retkim slučajevima, raka bešike.

Odrasli 6 do 9 muta mokre tokom dana

Odrasli mlađi od 60 godina: 6 do 9 puta dnevno

Hamid kaže da je normalno da većina odraslih mokri 5 do 8 puta tokom dana i "jednom tokom noći, u zavisnosti od okolnosti".Međutim, dodaje da "žene imaju tendenciju da mokre češće nego muškarci", navodeći studiju prema kojoj žene u proseku mokre 5,6 puta dnevno, dok je kod muškaraca taj broj 4,8.

- Kod žena trudnoća može biti okidač, jer pritisak bebe na matericu može dovesti do češćeg mokrenja i nokturije (noćnog mokrenja). Infekcije urinarnog trakta su takođe vrlo česte kod žena i mogu dovesti do povećane učestalosti mokrenja - objašnjava Hamid.

Odrasli od 60+ godina: do 10 puta dnevno

Kako starimo, može nam biti teže da zadržimo mokraću, jer funkcija bubrega počinje da slabi, a mišići bešike postaju slabiji.

Prema podacima NHS-a, nokturija je takođe češća, a starije osobe "mogu ustajati i dva puta tokom noći" kako bi otišle u toalet, zbog smanjenog lučenja antidiuretskog hormona (ADH), koji reguliše količinu vode u telu.

Pored toga, Hamid kaže da su "starije osobe češće na terapiji lekovima koji se zovu diuretici, zbog različitih zdravstvenih stanja", što može dovesti do češćih odlazaka u toalet tokom dana i noći.

- Kod muškaraca, kako stare, prostata se povećava. To vrši pritisak na bešiku i može povećati broj puta kada muškarac mokri - dodaje on.

