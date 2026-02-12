Slušaj vest

Profesionalni astrolog Evan Natanijel Grim predviđa značajan preokret u životu Vaga. Prema njegovim rečima, dug period izazova i teških trenutaka konačno se privodi kraju, a od 13. februara 2026. sve će početi da se menja na bolje.

"Vage su dugo prolazile kroz vrlo mračne dane", objašnjava Grim u svom najnovijem videu.

"Ovaj znak horoskopa godinama je trpeo u tišini, ali sada su vrlo blizu trenutka kada će ponovo stati na noge i osetiti da mogu slobodno da dišu."

Kraj teškog perioda

U prethodnom periodu, mnoge Vage nisu se osećale kao one same.

"Saturn i Neptun su dugo boravili u njihovom polju izazova, a to je bilo mesto gde niko ne želi da planete ostanu", ističe Grim. Saturn, planeta odgovornosti i napornog rada, prema njemu, predstavljao je "sivi i nezahvalni tranzit" koji je težio upravo ovom horoskopskom znaku.

Ipak, i u tom teškom periodu, Vage su stekle važne lekcije.

"Naučili su kako da se posvete poslu i kako da poboljšaju fizičku kondiciju", objašnjava Grim, prenosi "Your Tango".

"Međutim, često su se suočavali sa kritikama, čak i kada su davali najbolje od sebe i trudili se da se istaknu."

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Šta donosi 13. februar

Kada Saturn uđe u znak Ovna 13. februara, Vage mogu očekivati osećaj olakšanja i manje gušenja. Prema Grimovim rečima, energija planeta stvara povoljniji raspored u životu: smanjuje se napetost, prepreke na poslu postaju manja, a Vage konačno mogu da primene svoj potencijal na zadatke bez stalnog opterećenja.

"Biće vidljiva poboljšanja u zdravlju, lakše ostvarivanje ciljeva i osećaj da život konačno ide u pravom smeru", dodaje Grim.

Postepena promena energije

Iako je očekivani preokret moćan, Grim upozorava da promene možda neće odmah biti očigledne. "Sezona Vodolije, koja traje do 18. februara, donosi više saradničke energije, što olakšava Vagama da se izraze. Uskoro bi trebalo da osete olakšanje."

Astrolog savetuje: ostanite dosledni i sačuvajte hladnu glavu. "Iako je primamljivo odustati ili krenuti drugim putem, naporan rad Vaga uskoro će biti nagrađen."

Saveti za period posle 13. februara

Grim ističe da je ključ uspeha fokusiranje na ono što treba uraditi i pronalaženje zdravih načina da se suoče sa stresom.

"Bilo da je to planiranje aktivnosti, razmišljanje o boljem rešenju ili priprema strategije za naredni period, Vage nisu beznadežne. Čak i ako trenutna situacija nije idealna, ne znači da treba odustati od svojih ciljeva."

Zaključak je jasan: posle 13. februara, Vage mogu da očekuju bolji mesec, sa više zadovoljstva, ostvarenja i harmonije u životu.

