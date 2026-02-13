Slušaj vest

Ova brza pogača bez čekanja je spas za doručak ili večeru kada je svaki minut važan. Mekana, vazdušasta, a ostaje sveža i narednog dana.

Pomešajte, izlijte i ispecite – brza pogača sa jogurtom bez čekanja da testo nadođe.

Domaća pogača ne mora uvek da podrazumeva sate pripreme, mešenja i čekanja da kvasac odradi svoj posao. Postoje recepti koji se oslanjaju na hemijske procese između mlečnih kiselina i sredstava za dizanje testa, što omogućava da se hleb nađe na stolu za manje od pola sata.

Fokus kod ovakve pripreme je na brzini, ali bez žrtvovanja teksture. Ključ uspeha leži u vlažnosti testa i izbegavanju preduge termičke obrade.

Kako se pravi brza pogača bez čekanja?

Brza pogača bez čekanja pravi se mešanjem brašna, praška za pecivo (ili sode bikarbone), soli, ulja i jogurta. Testo se odmah izliva u pleh i peče na 200 stepeni dok ne porumeni. Nema mešenja niti narastanja testa.

Pravila za pripremu koja garantuju mekoću

Česta greška kod brzih testa je njihova tvrdoća nakon hlađenja. Da bi pogača ostala mekana i sutradan, neophodno je poštovati određena pravila struke koja se tiču hidratacije brašna.

Sastojci:

500g mekog brašna (tip 400 ili 500)

1 čaša punomasnog jogurta

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja (jedno za smesu, jedno za premaz)

100ml ulja

Značaj temperature sastojaka

Hemijska reakcija između praška za pecivo i jogurta je najburnija kada sastojci nisu ledeni. Jogurt sobne temperature omogućava testu da odmah krene sa „radom“, što rezultira šupljikavom i vazdušastom sredinom.

1. Rerna se zagreva na 200 stepeni pre početka mešanja.

2. Suvi sastojci se sjedinjuju u velikoj posudi.

3. Dodaju se mokri sastojci uz minimalno mešanje varjačom.

4. Testo se odmah prebacuje u podmazan kalup.

5. Pečenje traje dok površina ne dobije tamno zlatnu boju.

Najčešće greške u radu

Dodavanje prevelike količine brašna je najbrži način da pogača postane previše gusta. Testo za brzu pogaču treba da bude znatno mekše i lepljivije od klasičnog testa za hleb. Predugo mešenje razvija gluten na način koji ne pogoduje brzim receptima, pa je važno stati čim se sastojci sjedine.

