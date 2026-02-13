Kako se pravi žito za Zadušnice: Ako se pridžavate ovog starinskog recepta, sigurno nećete pogrešiti!
Žitose priprema od kuvane pšenice i nosi duboku simboliku - zrno koje iznova niče podseća na verovanje u večni život i vaskrsenje. U mnogim porodicama žito se sprema dan ranije, u miru i tišini, a potom se nosi u crkvu na osvećenje i deli za pokoj duša predaka.
Žito je neizostavni deo obeležavanja Zadušnica i simbol sećanja, poštovanja i molitve za upokojene. Mnoge domaćice su u dilemi kako se pravi žito za Zadušnice - da li bi trebalo da izgleda kao slavsko žito od samlevene pšenice ili pšenicu samo treba skuvati i pomešati sa šećerom i mlevenim orasima. Tradicija nalaže da slavsko žito i ono koje se nosi u crkvu na Zadušnice treba da bude isto pripremljeno; skuvana pšenica se obavezno melje. Važno je da odnos sastojaka bude dobar kako bi ukus bio pun, a masa rastresita. Pravilo je da se u žito stavlja ista količina pšenice, mlevenih oraha i šećera. Po ovom receptu od 300 grama pšenice dobija se velika činija, dovoljna za porodicu i posluženje.
Recept za žito za Zadušnice
Sastojci:
300 g pšenice (belog žita)
300 g mlevenih oraha
300 g šećera
1 kesica vanilin-šećera
oko 2–2,5 l vode za kuvanje
Priprema:
Pšenicu dobro operite i potopite, a zatim kuvajte dok zrna potpuno ne omekšaju. Kad je pšenica kuvana, poklopite je, obmotajte ćebetom šerpu ili lonac u kojoj ste je kuvali i ostavite da tako prenoći. Sutradan ocedite od viška vode, sameljite pšenicu, dodajte joj šećer i mlevene orahe, kao i vanilin-šećer i sve pažljivo izmešajte dok ne dobijete ujednačenu masu.
Pripremljeno žito rasporedite u činiju, poravnajte i po želji ukrasite mlevenim orasima ili jezgrima oraha, a potom je spremno za nošenje u crkvu.
