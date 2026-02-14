Slušaj vest

Napunite mašinu za veš, dodate deterdžent, sipate omekšivač, zatvorite vrata i pritisnete dugme. Godinama ista rutina pranja, bez mnogo razmišljanja. A onda - malo iznenađenje: u bubnju, pored omiljenih džempera i sukanja, nalazi se i zgužvana kugla aluminijumske folije. To je trik koji Ruskinje uvek primenjuju tokom zime - ne bez razloga.

Zvuči neobično, ali ako u bubanj veš-mašine ubacite komadić aluminijumske folije koji ste zgužvali u lopticu rešićete problem koji muči sve ljude tokom zime. Ruskinje odavno primenjuju ovaj trik: aluminijumska folija u veš-mašini štedi im živce kad izvade stvari da ih osuše.

Loptice od aluminijumske folije Foto: Profimedia

Naime, tokom zime, kad radijatori isuše vazduh u stanovima, sintetički materijali brzo nakupe statički elektricitet. Suknja se lepi za čarape, haljina za telo, a džemper "pucketa" dok ga skidate. Taj osećaj zna da bude neprijatan, ali rešenje je krajnje jednostavno.

Kako aluminijumska folija sprečava "pucketanje" garderobe?

Deblja kugla aluminijumske folije, prečnika oko pet do šest centimetara, može da se ubaci direktno u bubanj mašine. Tokom pranja i okretanja, aluminijum pomaže da se neutrališe statički naboj, a ujedno olakšava uklanjanje sitnih vlakana i dlačica sa garderobe. Efekat je sličan kao kod antistatičkih maramica, ali bez dodatne hemije i bez dodatnog troška.

(Kurir.rs/ Blic žene)

