Slušaj vest

Neki ljudi, nažalost, prođu prilično trnovit put do potomstva. Tara Mos (29) je oduvek sanjala o velikoj porodici, ali kako su ona i njen muž imali problema sa začećem, taj san je počeo polako da se gasi. Nakon 10 godina neplodnosti, Tara je za Newsweek rekla da je prihvatila da joj možda jednostavno nije suđeno da ima decu i "pomirila se sa tim".

"Kada smo videli da ne uspevam da zatrudnim, pomislila sam: "Pa, polako, s vremenom će se desiti. Kako se to nije desilo nekoliko godina, postalo je izuzetno teško, posebno kada su svi moji prijatelji i porodica dobijali bebe. Svi su nas stalno pitali kada ćemo imati decu, ne znajući da bismo želeli da možemo," rekla je Mos iz Severne Karoline.

Kad najmanje očekuješ

Ona ističe da su nastavili život i da su svoju ljubav usmerili prema deci iz familije, jednostavno misleći da to nije u Božjem planu za njih. Tara je 2024. godine odlučila da svoje zdravlje stavi na prvo mesto i uspela je da smrša čak 45 kilograma. I na njeno zaprepašćenje, zatrudnela je "skoro odmah", a dočekali su sina u aprilu 2025. godine. Njen sad da konačno postanu porodica se ostvario, ali ona nije želela tu da se zaustavi.

"Otprilike pet meseci nakon što sam rodila sina, bila sam spremna. U početku smo želeli da čekamo duže, ali pošto nam je trebalo toliko dugo da dobijemo sina, pomislili smo da je bolje da počnemo da pokušavamo odmah jer bi moglo da potraje".

Par je očekivao da bi moglo da potraje nekoliko meseci ili godina dok ponovo ne zatrudni, ako uopšte do toga dođe. Svakako, Tari se sviđala ideja da ima dvoje dece mlađe od dve godine.

Nova trudnoća

Mos ipak nije trebalo dugo da zatrudni, jer je saznala da je ponovo trudna u oktobru 2025. godine, nakon prvog ciklusa posle porođaja. Prošlo je samo nekoliko meseci nakon porođaja, a onda četiri nedelje kasnije, saznala je da ne samo da je trudna, već da očekuje blizance.

"Kada smo saznali da su blizanci, bila sam iznenađena, ali ne previše. Nedeljama sam govorila mužu da ih je dvoje i čak sam sanjala da su blizanci. Dakle, naravno, bila sam šokirana jer sam mislila da možda izmišljam, ali bilo je sjajno znati da su moji instinkti bili u pravu kada je to potvrđeno", rekla je Mos.

"Želela bih samo da kažem da smo neverovatno zahvalni i blagosloveni. Bog zna kako da odabere tajming, i mi smo veoma zahvalni što nas je izabrao da budemo roditelji ova tri neverovatna čuda. Takođe, svim ženama koje žude da budu majke, ne gubite nadu. Nama je trebalo deset godina, i iako je to dugo vreme, vredelo je čekanja," zaključila je Tara.

Pogledajte video: Žena u 56. godini rodila blizance