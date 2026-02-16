Banane mnogi jedu pogrešno: Stručnjaci objasnili kako je pravilno i zašto bilo kako drugačije može biti opasno
Mnogi ljudi jedu banane gotovo svakog dana, ali postoji velika šansa da ih konzumiraju na pogrešan način. Nije u pitanju način sečenja, stepenu zrelosti ili da li ćete je zgnječiti - problem je nešto sasvim drugo.
Pranje pre guljenja je ključno
Naime, pre nego što ogulite bananu, mnogi je ne peru. Iako se redovno peru voćke čija se kora ne jede, poput jagoda i grožđa, često zaboravljamo da je važno oprati i voće sa debelom korom, poput banana.
Prljavština i mikrobi na kori
Stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da na kori banana ostaju prljavština, ostaci pesticida i mikroorganizmi koji se tokom guljenja ili sečenja mogu preneti na jestivi deo voća. To može povećati rizik od bolesti koje se prenose hranom.
Pravilo važi i za organsko voće
Preporučuje se da se sve vrste voća i povrća peru pre konzumacije, uključujući i organsko voće. Čak i one namirnice čija se kora ne jede, poput banana, trebalo bi oprati.
Kora voća nije uvek bezbedna
Stručnjaci ističu da kore banana, avokada i drugog voća sa čvrstom spoljašnjošću mogu biti kontaminirane jednako kao i osetljivije voće i povrće. Zabeleženi su slučajevi da su na kori avokada pronađene bakterije poput listerije i salmonele, što dodatno potvrđuje važnost ove jednostavne higijenske navike.
