Dan zaljubljenih- 14. februar 2026. godine za pet znakovahoroskopaneće biti samo praznik, već dan sudbonosnog susreta, kada će ih ljubav iznenada sustići i promeniti sve.

Venera u Vodoliji privlači veze, Mars u Jarcu donosi odlučnost, a Merkur i Sunce u Jarcu pomažu da se o osećanjima govori iskreno i duboko. Mesec, prolazeći kroz znakove Škorpije i Strelca, pojačava emotivnu dubinu i želju za avanturom.

U ovoj uzbudljivoj astrološkoj atmosferi Bik, Lav, Vaga, Strelac i Ribe naći će se u centru pažnje sudbine. Posebno se izdvajaju Ribe, na koje utiče nekoliko snažnih aspekata istovremeno.

U nastavku su mogući scenariji susreta za svaki od pet znakova Zodijaka:

1. BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš susret neće ličiti na holivudski. Pre će to biti tiho, ali nepogrešivo osećanje da se sa tom osobom osećate sigurno i možete da budete svoji. Venera, vaša zaštitnica, u ovom periodu deluje posebno mudro, vraćajući u vaš život toplinu proverenu vremenom. To može da bude kolega sa kojim iznenada započinjete lični razgovor ili stari poznanik koga ćete pogledati drugim očima.

2. LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Spremite se za trenutak kada će vaše unutrašnje sunce sijati najjače. Zračićete takvim samopouzdanjem i harizmom da će vas biti nemoguće ne primetiti. Susret može biti brz i intenzivan, na primer, na prezentaciji, koncertu ili događaju gde pokazujete svoje talente. Ne budite lažno skromni. Onaj ko vam je suđen, biće očaran vašom autentičnošću, a ne izmišljenom slikom.

3. VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za vas ovaj Dan zaljubljenih može da postane scena malog čuda. Venera, vaša planeta zaštitnica, gradi aspekte sa Uranom, planetom iznenađenja, što donosi prijatna iznenađenja. Poznanstvo može da se dogodi tamo gde ga najmanje očekujete - u redu za kafu, na predavanju o umetnosti ili čak zahvaljujući slučajnom podudaranju na društvenim mrežama. Dozvolite sebi spontanost i ne analizirajte svaki detalj, uživajte u magiji trenutka.

4. STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vašu dušu, željnu slobode i novih iskustava, čeka susret koji objedinjuje i jedno i drugo. To može biti osoba koju sretnete na putovanju ili neko ko deli vašu ideju i entuzijazam. Postaviće vam intelektualni izazov, inspirisati vas svojim snovima i pokazati da prava bliskost ne ograničava, već daje krila. Recite "da" neočekivanim pozivima ove nedelje! Vaša hrabrost biće nagrađena.

5. RIBE - Glavni favoriti

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Na vas utiče posebno snažan skup aspekata. Pored povoljnog uticaja Venere, Neptun, vaša viša planeta, izoštrava intuiciju do maksimuma. Bukvalno ćete moći srcem da osetite "svoju" osobu. Susret je moguć na mestu povezanom sa kreativnošću, pomaganjem drugima ili duhovnom potragom. Vaš zadatak je da ostanete osećajni, ali da ne odlutate u svet iluzija. Ljubav koja vas čeka, biće duboka i stvarna.

VIDEO: Dan zaljubljenih ili sveti Trifun: