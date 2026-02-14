Slušaj vest

Teretni kamioni i šleperi koji saobraćaju evropskim putevima dugački su oko 16 metara, što je jednako koloni od nekoliko automobila. Njihova masa, kada su puni, dostiže i do 40 tona, pa upravljanje takvim vozilom zahteva ozbiljnu veštinu i odgovornost. Ipak, za dvadesetdvogodišnju Helenu Vekić iz Miholjačkog Poreča to je oduvek bio san.

Od pozamanterije do kabine šlepera

Nakon godina provedenih u Osijeku, gde je radila u radnji sa trakama, koncem i drugim materijalima za ručni rad, odlučila je da napravi veliki zaokret. Preselila se u Knitfild kod Graca i rešila da promeni profesiju.

"Vozačku dozvolu B kategorije imam od 18. godine, a pošto je moj pokojni otac ceo život vozio kamion, odmalena sam zaljubljena u ta vozila. Kada sam se preselila u Knitfild kod Graca, prvo sam radila u pekari, a sada čistim i uspela sam da uštedim za polaganje šlepera", ispričala je Helena za Sib.hr.

Reč je o dozvoli C+E kategorije, koja omogućava upravljanje kamionom sa prikolicom. Pismeni deo ispita je već položila, i to uprkos činjenici da ranije nije govorila nemački jezik. Praktični deo polaže u martu i veruje u uspeh.

Podrška porodice i partnera

Helena kaže da oseća kako je njen otac ponosan na nju i da je negde "gore" čuva. Instruktor je, dodaje, zadovoljan njenim napretkom.

"Instruktor je prezadovoljan i kaže da sam opuštena. Kako i ne bih bila kad sam u kabini sedela još kao dete. Tata mi je znao dati da vozim po parkingu i tada sam shvatila da je to moj poziv", kaže Helena i dodaje da joj njena porodica i prijatelji pružaju joj podršku, iako su u početku bili iznenađeni njenim izborom. Majka ju je pitala zašto se ne odluči za nešto "ženstvenije", ali je prihvatila ćerkinu odluku jer zna koliko joj to znači.

Planovi za budućnost

Za sada planira da vozi po Austriji, a kasnije bi volela da ide i na duže relacije. Njen dečko Petar takođe je vozač kamiona, pa joj je velika podrška u ostvarenju ciljeva.

"Za sada mi je cilj da vozim po Austriji, a kasnije i duže rute. Dečko Petar takođe vozi kamion i velika mi je podrška", kaže Helena, ističući da joj je lakše upravljati velikim vozilom nego malim automobilom.

Pred njom je još jedan korak - dobijanje koda 95, potvrde potrebne za profesionalni prevoz robe ili putnika, kako bi mogla da radi u špediciji. Iako je zatvorila mali obrt za heklanje, i dalje u slobodno vreme uzme iglu i konac i pravi lutke. Ipak, kako kaže, volan joj je mnogo draži.

"U Hrvatskoj poznajem puteve, volela bih da vozim negde gde još nisam bila. Slavonija mi je u srcu, kao i Osijek gde sam živela pre odlaska", poručuje Helena, koja kad god može posećuje porodicu i prijatelje, nadajući se da rastanci neće biti zauvek.

