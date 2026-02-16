Slušaj vest

Jedno od pitanja koje roditelje često zanima – makar iz čiste radoznalosti – jeste koliko će njihovo dete biti visoko kada odraste. Ako je jedan roditelj izrazito visok, a drugi nižeg rasta, logično je da se pitaju na koga će dete „povući“.

Naravno, najvažnije je da se dete pravilno razvija i napreduje u skladu sa svojim uzrastom. Ipak, postoje načini da okvirno procenite koliku bi visinu vaše dete moglo da dostigne u odraslom dobu, navodi portal HealthyChildren.

Foto: Shutterstock

Metoda sa dve godine – najjednostavniji proračun

Mnogi roditelji ne znaju da visina koju dete dostigne sa dve godine predstavlja otprilike polovinu njegove konačne visine. Upravo zato je ovo i najlakši način za grubu procenu.

Računica je jednostavna:

Visinu deteta sa dve godine pomnožite sa dva.

Kada su u pitanju devojčice, one se razvijaju nešto brže, pa se kao reper može uzeti visina sa 18 meseci, koja se takođe množi sa dva.

Ipak, treba naglasiti da ne postoje čvrsti naučni dokazi koji potvrđuju potpunu preciznost ove metode, pa rezultat treba posmatrati isključivo kao okvirnu procenu.

Foto: Profimedia

Računanje prema visini roditelja

Drugi način za procenu visine deteta zasniva se na genetici, odnosno visini roditelja.

Postupak izgleda ovako:

Saberite visinu oba roditelja (u centimetrima).

Dobijeni zbir podelite sa dva.

Ako procenjujete visinu dečaka, na rezultat dodajte 2,5 centimetra.

Ako procenjujete visinu devojčice, oduzmite 2,5 centimetra.

Ova metoda se smatra nešto preciznijom, ali ni ona ne garantuje tačan rezultat.

Koliko su procene pouzdane?

Foto: Shutterstock

Važno je imati na umu da obe metode daju samo približnu vrednost. Konačna visina može odstupati i do deset centimetara više ili niže od izračunate.

Generalno, viši roditelji češće imaju višu decu, dok deca nižih roditelja obično budu nižeg rasta. Ipak, genetika je složen proces i na rast utiču brojni faktori – od ishrane i zdravlja do hormona rasta.

Video: Najveća greška u vaspitanju dece