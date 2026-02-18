Slušaj vest

Kada je Tes Morten, 47-godišnja žena iz Redinga, nekoliko meseci osećala bolove u stomaku, nadutost i mučninu, mislila je da joj se život raspada. Simptomi su podsećali na rak jajnika, pa joj je lekar opšte prakse rekao da hitno ode na pregled i da se pripremi na najgore. Međutim, umesto očekivane dijagnoze, dočekalo ju je nešto što nije mogla ni da zamisli - bila je trudna tri meseca.

Neočekivani ultrazvuk

Tokom ultrazvučnog pregleda, lekar je prvo proverio jajnike i rekao da su u redu. Zatim joj je pokazao ekran, a na njemu se jasno videla beba. Šokirana, jedino što je uspela da izusti bilo je: "Da li je ovo moje?". Sledećeg dana, ona i suprug Nil vratili su se na još jedan pregled, gde su videli nerođenu ćerku kako sisa palac.

Dugo iščekivano čudo

Za Tes je trudnoća bila gotovo nezamisliva. Ona je ušla u ranu menopauzu sa samo 40 godina i već sedam godina verovala da nikada neće postati majka. Par, koji se venčao na Jamajci 2003. godine, decenijama je pokušavao da dobije dete. Tokom četrnaestogodišnjeg braka, prošli su tri neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje i potrošili više od 23.000 evra. Kada su izgubili svaku nadu, odlučili su se za hraniteljstvo kako bi popunili prazninu u životu.

Stoga je saznanje da je Tes trudna bilo potpuno nestvarno. Nil je bio preplavljen emocijama, a par je počeo da veruje da im se događa pravo čudo.

Rođenje ćerke Moli

Njihova ćerka Moli rođena je u januaru 2017. godine, teška gotovo tri i po kilograma. Ime je izabrao Nil, jer su ga povezivali sa značenjem "čudo" - savršeno za način na koji je došla na svet.

Hormonska terapija pokrenula ovulaciju

Lekari veruju da je trudnoća postala moguća zahvaljujući hormonskoj terapiji koju je Tes primala kako bi ublažila simptome menopauze. Terapija je verovatno ponovo pokrenula ovulaciju, iako su ovakvi slučajevi izuzetno retki. Zbog toga su simptomi trudnoće u početku ličili na ozbiljnu bolest - nadutost, bol i mučnina često se pogrešno tumače kao znak tumora kod žena koje su u menopauzi.

Iako su trudnoće u pedesetim godinama danas češće zahvaljujući medicini, prirodna začeća u tim godinama i dalje su pravo čudo. Za Tes i Nila ova priča je više od životne prekretnice - dete koje su dobili skoro deceniju nakon što su sebe uverili da neće biti roditelji za njih je postao dokaz da život može da iznenadi kada se najmanje nadaju.

