Natalija, koja je odrasla među kišnim ulicama Sankt Peterburga, studirala je pedagogiju i predavala engleski jezik. Njena svakodnevica bila je jasna i predvidiva, ali sudbina je spremila nagli zaokret - preseljenje u afričku savanu, gde vlada žestoko sunce, drugačija pravila i poseban ritam života.

I pritom, ovo nije bilo obično putovanje, već namera da ode kako bi se udala i imala decu. Međutim, na putu ka tom snu, Nataliju je čekalo mnogo izazova.

Natalija je upoznala Franka u Sankt Peterburgu. On je došao iz Gane da studira medicinu. Kada ga je prvi put videla u društvu prijatelja, nije osetila ništa posebno i trudila se da ga izbegava. Pola godine su se retko viđali na zajedničkim druženjima.

Sve se promenilo kada joj je Frank prišao i direktno predložio da se viđaju. Njegove namere bile su ozbiljne. Odmah je govorio o braku. Ta iskrenost impresionirala je Nataliju. Počeli su da se viđaju jednom nedeljno, a svako viđanje pretvorilo se u duge šetnje i razgovore.

Vremenom je Natalija shvatila da joj nedostaje ako dugo ne vidi Franka. Njegova vedrina i duboka dobrota osvojili su je. Franka su privukle njena skromnost, ozbiljnost i sposobnost da mnogo toga radi sopstvenim rukama.

Susret s drugom stvarnošću

Pre venčanja, Natalija je odlučila da ode u Ganu i upozna Frankovu porodicu. Njena majka se verovatno nadala da će, videvši život u Africi, ćerka promeniti mišljenje. Ni roditelji Franka nisu bili oduševljeni. Bojali su se da "bela supruga" neće poštovati tradiciju, da će udaljiti sina od porodice i da neće moći da priprema lokalnu hranu.

Prvi poklon Natalije izazvao je čuđenje. Donela je izvezenu ikonu. Umesto radosti, na licima Frankove porodice videla je razočaranje. Frank je brzo rešio situaciju. Predao je roditeljima kovertu s novcem.

Tako je Natalija naučila prvu lekciju. U Gani je najbolji poklon - novac. Čak i na granici, zaposleni može da pita da li ste doneli "poklon", misleći na novčanice.

Put ka svom domu u savani

Nakon venčanja u Sankt Peterburgu, par je otišao u Ganu. Kada je Natalija ostala trudna, vratila se u Rusiju. Tamo ju je dočekalo teško iskušenje. Nakon rođenja prvenca, suočila se s talasom mržnje zbog boje kože deteta. Dobijala je pretnje i čak je bila zastrašivana dok je šetala s bebom. Osećaj sigurnosti vratio joj se tek povratkom u Ganu.

Danas imaju četvoro dece. Porodica živi u kući koju su sami izgradili usred savane. Završen je samo prvi sprat od tri, ali za Nataliju to je već pravi dom, uređen po njenom ukusu.

Vodi blog koji prati više od milion ljudi i povremeno posećuje Sankt Peterburg. Ipak, svaki put kada se vraća u Ganu, shvata - njen dom je upravo ovde.

Pravila života koja iznenađuju

Tokom godina u Gani, Natalija je prihvatila i shvatila mnoge lokalne običaje koji su joj na početku delovali čudno.

Posebni pokloni: Novac je univerzalan znak pažnje i zahvalnosti. Čak i odlazećem gostu daju mali iznos "za put".

Sahrane su često svečanije od venčanja. To nije razlog za tugu, već proslava prelaska u "večni dom". Plakati noću je zabranjeno, smatra se da može da donese smrt.

Bebu ne pokazuju strancima i ne izgovaraju ime prvih sedam dana. Veruje se da duša deteta još nije odlučila da ostane u porodici. Ime se objavljuje na velikoj porodičnoj ceremoniji i često zavisi od dana u nedelji, redosleda rođenja i drugih okolnosti.

Sukobi između supružnika nisu lična stvar. Rođaci s obe strane pomažu u rešavanju problema. Javnost ima veliku snagu.

Tačnost nije prioritet. Ako ste pozvani u 17 časova, domaćini možda neće biti spremni ni u 19 sati. Doći prerano, čak u 6 sati ujutru, može biti nepoželjno.

Znak bliskosti: Ako dvoje ljudi jedu rukama iz iste posude, to je znak posebnog poverenja i toplih odnosa. Natalija i Frank to i dalje ponekad rade.

"Nečista" ruka: Levu ruku ne koriste za jelo, rukovanje ili predaju novca. Natalija se ovom pravilu brzo prilagodila.

Danas se Natalija u Gani oseća kao kod kuće. Poštuje lokalne običaje, iako su je mnogi šokirali. Čak je napisala i knjigu o tome. Ova zemlja joj je dala voljenu osobu, četvoro dece i novi život koji, uprkos početnim razočaranjima, pokazao se istinski srećnim.

