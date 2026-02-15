Slušaj vest

Trkačica iz američke savezne države Ohajo, Olivija Ekels, zadobila je promrzline prvog stepenana oba uha nakon što jetrčala na temperaturi od -22 stepena Celzijusa. Svoje iskustvo je dokumentovala u videu na TikToku koji je ubrzo postao viralan i poslužio kao bolna lekcija o opasnostima vežbanja na ekstremnoj hladnoći bez odgovarajuće zaštite.

Mraz joj se nakupljao na licu

Ono što je trebalo da bude rutinsko trčanje u sklopu treninga pretvorilo se u neprijatno i bolno iskustvo koje su na TikToku pratili milioni korisnika. Ekels je snimala, kako je opisala, "35-minutno lagano trčanje za oporavak" na temperaturi od -22 stepena, a na snimku se vidi kako joj se na licu postepeno stvara led.

U galeriji pogledajte kako je Olivija postepeno dobijala promrzline:

1/6 Vidi galeriju Olivija trčala na -22 stepena i dobila promrzline prvog stepena Foto: Printscreen/ TikTok/ oliviameckels

"U slučaju da niste znali, ovako trenutno izgleda trčanje u Ohaju", poručila je pratiocima dok su joj se mraz i sitne ledenice nakupljali na obrvama, trepavicama, pa čak i iznad gornje usne.

Video je pregledan više od šest miliona puta, a u opisu je napisala: "Gledajte kako progresivno dobijam promrzline prvog stepena tokom trčanja od pet kilometara na -22 stepena." Dodala je i kratku, ali značajnu poruku: "Definitivno sam naučila lekciju."

Poseta hitnoj pomoći

Dan nakon objave viralnog snimka, Ekels je podelila novi video u kom nosi grejače za uši uz poruku: "Kada moraš svuda da nosiš grejače za uši jer si dobila promrzline tokom trčanja."

U dužoj objavi otkrila je da je potražila lekarsku pomoć. "Otišla sam u Hitnu u nedelju ujutro samo da se uverim da je sve u redu i potvrdili su mi promrzline prvog stepena na oba uha", rekla je.

Lekari su joj objasnili da kod takvog stepena promrzlina uglavnom nije potrebna posebna terapija, te da će se stanje povući samo od sebe. Ipak, danima je osećala posledice. "Uši su mi bile crvene i osetljive, posebno levo uvo. Otprilike dve trećine uha zahvatile su promrzline", rekla je, pokazujući vidljivu liniju na koži.

Poslala je poruku pratiocima

U komentarima ispod videa reakcije su bile podeljene. "Neki su ljubazni i pitaju jesam li dobro, ali mnogi me ismevaju. Što, iskreno, razumem. Sada shvatam koliko je to bio glup potez", priznala je.

Ekels se već pet nedelja priprema za polumaraton koji će se održati u aprilu, te je istakla kako u trenutku izlaska na trening nije bila svesna da je temperatura ispod nule. Dodala je da joj je majka ranije dala zaštitu za uši, ali tog dana je nije ponela.

"Nisam imala pojma da tako izgledam dok trčim", objasnila je, napomenuvši da je snimala kratke videe ne primećujući u realnom vremenu kako se led stvara na njenom licu.

Lekari su joj savetovali da ubuduće nosi zaštitu za uši svaki put kada temperatura padne ispod -16 stepeni Celzijusa. Iako priznaje da joj je teško da trenira na traci za trčanje, svesna je da je iz ovog iskustva izvukla važnu pouku.

"Ovo je moja javna poruka svima koji žele da trče napolju: obavezno nosite zaštitu za uši", poručila je. Na kraju je jednostavno zaključila: "Znam da je bilo glupo."

Video: Zaljubljenici u prirodu i planinsko trčanje na stazama srpske Svete Gore