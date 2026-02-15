Slušaj vest

Možete davati sve od sebe, voleti bez zadrške i ulagati i srce i razum u odnos, ali ni to ponekad nije dovoljno da druga strana uzvrati istom merom. Ljubav ne funkcioniše po principu razmene - trud nije garancija emocije, a ponekad ni potvrda da emocija uopšte postoji, tvrdi ruski psiholog Mihail Labkovski.

Kako se ponaša muškarac koji vas ne voli, a sa kojim ste u vezi i nadate se braku? Čuveni ruski psiholog Mihail Labkovski tvrdi da će svaka žena to lako uočiti ako obrati pažnju na pet stvari. Psiholog upozorava da nijedna žena ne bi trebalo da toleriše ovakvo ponašanje, niti da se nada da je to čovek sa kojim će imati srećan brak.

Kvalitetni romantični odnosi jačaju imunitet i otpornost na bolesti, dok stresne veze mogu dugoročno narušiti zdravlje Foto: Shutterstock

Ne drži obećanja

Ne postoji nepremostiva prepreka ili razlog da muškarac koji voli svoju ženu zaboravi šta joj je obećao i da to ne ispuni. Može biti da se ispunjenje odloži usled nekih okolnosti, ali ako se on jednostavno pravi kao da nije ništa obećao, to jasno govori kako mu nije mnogo ni stalo. U vezi su dela važnija nego reči.

Sluša, ali ne želi da čuje

Ako vaš partner ignoriše vaše reči, potrebe i želje, malo je verovatno da mu je još uvek stalo do vas. Onaj ko vas voli želi da budete srećni, a prvi korak jeste da od vas čuje šta vam je potrebno da budete srećni.

Flertuje sa drugima pred vama

Muškarac koji vas voli nikad neće dopustiti sebi da flertuje sa drugom ženom, a kamoli da dopusti da vi to saznate ili čak da to radi pred vama.

Kad vam treba, njega nigde nema

Muškarac koji vas ne voli staviće sve drugo ispred vas, pa nemojte da vas iznenadi ako ga nema nigde onda kada vam je najpotrebniji. Vi ga zovete jer imate problem, a on se izgovara poslom, prijateljima... Da vas voli, javio bi se odmah i došao čim pre.

Hvatate ga u lažima

Dešava se da ljudi imaju potrebu da ponešto prećute iz najrazličitijih razloga, ali ako vas partner stalno laže, ne želi da prizna čak ni kada ga uhvatite na delu, vreme je da ponovo budete slobodni i sačekate nekog boljeg... Ovaj muškarac vas definitivno ne voli, prenosi Stil.

