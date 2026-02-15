Šaka ječma u buretu kupusa ukiseliće ga brže

Slušaj vest

Mnogi tokom zime primete da kiseli kupus u buretu počinje da se kvari, iako ga ima još dosta. Pojava pene, promena mirisa ili mutna tečnost prvi su znaci da fermentacija nije pod kontrolom.

Ipak, postoji jednostavno rešenje. Ako reagujete na vreme, kiseli kupus može ostati svež i ukusan do leta.

Foto: printscreen/youtube/najboljikuhar

Zašto se kiseli kupus kvari? Najčešći razlozi kvarenja su: Previsoka temperatura prostorije

Nedovoljno soli u rasolu

Izlaganje svetlosti

Kupus koji nije potpuno potopljen

Kada primetite da voda u kiselom kupusu previše peni ili menja miris, važno je da odmah reagujete.

kiseli kupus Foto: Profimedia

Dodajte vinobran i zaustavite kvarenje

Ako se rasol previše peni, u bure dodajte 5 do 10 grama vinobrana. Ovaj dodatak pomaže u očuvanju svežine i sprečava dalje kvarenje kupusa.

Vinobran stabilizuje proces fermentacije i produžava rok trajanja, posebno ako se kupus čuva u toplijem prostoru.

Mastan kiseli kupus prava je gurmanska zimnica Foto: Shutterstock

Metoda sa solju koja spasava kupus

Još jedan efikasan način je priprema četvoroprocentnog rastvora soli.

Kako se pravi rastvor: Na 10 litara vode dodaje se 400 grama soli

Rastvor se sipa dok tečnost ne pređe nivo kupusa za visinu jedne šake

Nakon toga, kupus je najbolje prebaciti u čisto bure i dobro pritisnuti kako bi sve glavice ostale potopljene. Ovo je ključno jer kupus koji viri iz tečnosti najbrže propada.

Foto: Shutterstock

Gde čuvati kiseli kupus? Za dugotrajnost je presudno skladištenje: Bure držati u podrumu ili hladnoj prostoriji

Izbegavati direktnu dnevnu svetlost

Održavati stabilnu, nižu temperaturu

Tamno i hladno mesto sprečava prebrzo kvarenje i pomaže da kupus zadrži ukus i nutritivne vrednosti.

Probiotici dodaju nove dobre bakterije u crevnu flotu Foto: Profimedia

Dodatni saveti za čuvanje kiselog kupusa Povremeno proverite stanje rasola

Po potrebi dodajte malo soli

Vodite računa da je kupus stalno potopljen

Održavajte čistoću bureta

Pravilnim čuvanjem, kiseli kupus može trajati mesecima bez gubitka kvaliteta.

(Kurir.rs/ Najžena)

Video: Šta struka kaže o uticaju kiselog kupusa na srce, holesterol i kilažu