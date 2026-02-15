Da li ste znali?

Pravoslavni hrišćani u danas 15. februar obeležavaju Sretenje Gospodnje, a veruje se na taj dan susreću zima i leto. Dani postaju duži a noći kraće.

Na Sretenje se u našem narodu pridaje značaj predskazivanju vremena. Prema narodnom verovanju, ukoliko na ovaj dan padne sneg ili kiša, smatra se da zima odlazi, dok sunčan dan ukazuje na to da nas očekuje još hladnih dana.

Takođe, postoji i biblijsko verovanje.

"Kad je Isusu bilo četrdeset dana, Sveta Devica Marija i Josif donesu Ga u hram da Ga posvete Bogu. U hram dođe i sedi sveštenik Simeon, pravedan i pobožan starac, kojem je anđeo Božji rekao da neće umreti dok ne vidi Spasitelja. I toga dana javi mu se anđeo i reče da dođe u crkvu, jer će tu videti Hrista. Starac uze dete na ruke i reče: “Sada otpuštaš s mirom slugu svoga, Gospode, po reči svojoj; jer videše oči moje Spasenje tvoje".

Kao uspomena na ovaj susret ustanovljen je praznik Sretenje, a praznuje se na današnji dan 15. februara. Naš narod veruje da se na praznik Sretenje sreću zima i leto, pa je zima kazala letu:

"Pomozi Bog, golo leto! Ti meni daješ gole i bose ljude a ja tebi obučene i obuvene!"

Leto je na to odgovorilo:

"Bog ti pomogao, obučena zimo! Istina je da ti meni daješ obučene i obuvene ljude, a ja tebi gole i bose, ali se deca i ljudi više raduju meni nego tebi".