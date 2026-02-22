Slušaj vest

Devojka po imenu Megan Dejvis je odlučila da podeli svoju priču na Tiktoku kako bi upozorila druge nakon što je platila 460 evra za tretman "lip blush", koji bi trebalo da naglasi prirodnu boju i oblik usana. Međutim, rezultat je bio daleko od očekivanog i pretvorio se u pravu noćnu moru.

"Samo sam htela da dodam malo boje"

"Prvo su mi radili test osetljivosti i tada je sve bilo u redu", započela je Megan svoj snimak. "Samo sam htela da dodam malo boje i oblika mojim usnama jer su bile prirodno blede."

Ipak, odmah nakon tretmana Megan je primetila da nešto nije u redu.

"Osećala sam blago trnjenje, ali kozmetičarka mi je govorila da je to normalno i da će otečenost proći", rekla je ona.

Dramatična reakcija nakon tretmana

"Sledećeg dana kad sam se probudila, usne su mi bile kao zadnjica pavijana. Bile su četiri puta veće od normalne i imale su ranice", priseća se Megan.

"Stanje se pogoršavalo, a iz rana je izlazio žuti iscedak. Nisam mogla ni da jedem ni da pijem, a bolovi su bili nepodnošljivi."

U panici, Megan je odmah otišla u ambulantu, gde su joj dijagnostikovali virus herpes simplex.

"Nisam ni znala da ga imam, a tretman je izazvao jaku reakciju i herpes se pojavio svuda po usnama", rekla je.

Dugačak oporavak i naučena lekcija

Oporavak je trajao oko dve nedelje, a Megan je na kraju dobila svoj novac nazad. Ipak, ističe da niko u salonu nije upozorio na mogućnost ovakve reakcije.

"Želim da ljudi znaju da čak i mali estetski zahvati mogu izazvati ozbiljne komplikacije", poručuje ona.

"Nikada ne pravite tretmane bez informacija i konsultacija, jer nije sve što izgleda bezazleno zapravo sigurno."

