Mnogima se bar jednom dogodilo da im se, na primer, u beli veš "uvuče" i nešto što tu ne spada, pa napravi haos. Najčešće je to neka čarapa u boji koja je "zalutala" u bubanj. I šta onda da uradite kada vaš beli veš dobije sasvim drugu boju ili fleke?

Kad se odeća slučajno oboji u mašini za pranje veša, najvažnije je reagovati smireno, ali odmah. Brza reakcija često pravi razliku između potpuno spasenog i trajno uništenog veša.

Odmah prekinite pranje

Isključite mašinu i ne nastavljajte ciklus. Ispustite vodu i izvadite sve komade veša što je brže moguće. Što manje vremena veš provede u vodi s bojom, to bolje.

Proverite štetu

Raširite veš na belu podlogu ili napolju na suncu da vidite koliko se boja proširila.

Brzo ispiranje hladnom vodom

Pod mlazom hladne vode isperite obojena mesta, hladna voda pomaže da se boja ne širi dalje. Nikako ne koristite toplu vodu jer otvara vlakna i širi boju!

Prekinite pranje ako primetite da je je neki komad vesa zaletao Foto: Profimedia

Nanesite sredstvo za uklanjanje boje

Probajte delotvornu mešavinu belog sirćeta ili limuna. Pomešajte sirće s vodom (1:1) ili iscedite limun. Nanesite na fleke, ostavite 15 do 30 minuta, pa isperite. Možete probati i sodu bikarbonu: napravite pastu s vodom, utrljajte u fleke i ostavite sat vremena, ili upotrebite specijalna sredstva za uklanjanje boje.

Operite ponovo

Operite obojeni veš zasebno u hladnoj vodi, s deterdžentom za osetljive boje. Dodajte sirće u pregradu za omekšivač radi neutralizacije boje i obavezno sušite na vazduhu, nikako u mašini za sušenje, jer toplota fiksira boju.

S ovim gore navedenim savetima najčešće može da se spase 70 do 90 posto štete, a najvažnije je delovati u prvih sat vremena za najbolje rezultate!

Oprezno pri ubacivanju u bubanj

U svakom slučaju, za buduća pranja: nove i jako obojene komade perite odvojeno, koristite maramice za hvatanje boje i redovno proveravajte bubanj posle ciklusa kako biste brzo uočili svaki sumnjivi komad.

Listići koji “upijaju boju”, mogu biti vrlo efikasni, ali nisu čarobno rešenje za svaku situaciju. Najbolje funkcionišu kao dodatna zaštita uz osnovno razvrstavanje veša po bojama.

Idealna kombinacija za zaštitu veša je osnovno razvrstavanje (svetlo/tamno), hladniji program, ne pretrpavajte bubanj i dodajte maramice za hvatanje boje kao “osiguranje” protiv neočekivanog puštanja boje.

