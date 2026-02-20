Slušaj vest

Prema savetu stručnjaka, vodoinstalatera Miće, najčešći uzroci neprijatnih mirisa su nakupljeni ostaci sapuna, masnoće i hrane u sifonu i cevima. Ipak, dobra vest je da vam nisu potrebne skupe hemikalije, jer efikasno rešenje možete pronaći u vlastitoj kuhinji.

Neprijatan miris iz odvoda javlja se zbog nekoliko faktora, među kojima su:

- Nakupljeni ostatci sapuna i masnoće
- Taloženje ostataka hrane u kuhinjskom odvodu
- Zadržavanje vode u neispravnom sifonu
- Povećan pritisak u kanalizaciji tokom kiše, kada miris iz kanalizacije može da se vrati kroz odvod

Kada pada kiša, dolazi do promena pritiska u cevima, što često dovodi do vraćanja neprijatnog mirisa iz kanalizacije.

Čišćenje odvoda prirodnim sredstvima
Za efikasno čišćenje odvoda ne morate koristiti agresivne hemikalije. Dovoljno je da upotrebite sledeće sastojke: 400 ml sirćeta, 3 kašičice sode bikarbone, 5 litara vruće vode.

profimedia0709589165.jpg
Vodoinstalater Foto: Profimedia

Postupak čišćenja:

- Sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod
- Polako dodajte sirće (reakcija će izazvati penu)
- Ostavite da deluje najmanje 30 minuta
- Na kraju, isperite 5 litara vruće vode kroz odvod
Ova kombinacija razgrađuje naslage masnoće, uklanja prljavštinu i efikasno neutralizuje neprijatne mirise iz odvoda.

Kada je vreme za zamenu sifona?
Ako smrad iz odvoda ne nestaje čak ni nakon čišćenja, moguće je da je sifon oštećen ili neispravan. U tom slučaju, preporučuje se zamena sifona ili pozivanje vodoinstalatera.

Problemi sa sifonom mogu izazvati:

- Stalni neprijatan miris
- Sporo oticanje vode
- Potpuno zapušenje odvoda

Saveti za prevenciju neprijatnog mirisa:

- Redovno čistite odvod prirodnim sredstvima
- Nikada ne bacajte ostatke hrane u sudoperu
- Povremeno ispirite cevi vrućom vodom
- Proverite ispravnost sifona

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteŽenaNEVEROVATNA OTKRIĆA: 9 čudesa koje možete napraviti sa sodom bikarbonom
soda-bikarbona.jpg
ŽenaVodoinstalater otkrio jednostavan trik koji sprečava zapušavanje odvoda: Jedna čaša jednom mesečno i zaboravite na majstore!
profimedia-0903328708.jpg
ŽenaOvih 9 stvari nikako ne smete da bacate u WC šolju: Lako se nagomilavaju i zapušićete odvode
wc-solja-profimedia0641158255.jpg
ŽenaZašto ulje nikada ne treba prosipati u sudoperu? Ne slutite kakve greške pravite, mogu biti čak i opasne
pranje sudova, tiganj

 VIDEO: Kako da otpušite odvod: 

Kako da otpušite odvod u sudoperi Izvor: TikTok/ carolina.mccauley