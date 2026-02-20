Vodoinstalater otkrio trik koji zauvek otklanja smrad iz odvoda: Koštaće vas svega 100 dinara!
Prema savetu stručnjaka, vodoinstalatera Miće, najčešći uzroci neprijatnih mirisa su nakupljeni ostaci sapuna, masnoće i hrane u sifonu i cevima. Ipak, dobra vest je da vam nisu potrebne skupe hemikalije, jer efikasno rešenje možete pronaći u vlastitoj kuhinji.
Neprijatan miris iz odvoda javlja se zbog nekoliko faktora, među kojima su:
- Nakupljeni ostatci sapuna i masnoće
- Taloženje ostataka hrane u kuhinjskom odvodu
- Zadržavanje vode u neispravnom sifonu
- Povećan pritisak u kanalizaciji tokom kiše, kada miris iz kanalizacije može da se vrati kroz odvod
Kada pada kiša, dolazi do promena pritiska u cevima, što često dovodi do vraćanja neprijatnog mirisa iz kanalizacije.
Čišćenje odvoda prirodnim sredstvima
Za efikasno čišćenje odvoda ne morate koristiti agresivne hemikalije. Dovoljno je da upotrebite sledeće sastojke: 400 ml sirćeta, 3 kašičice sode bikarbone, 5 litara vruće vode.
Postupak čišćenja:
- Sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod
- Polako dodajte sirće (reakcija će izazvati penu)
- Ostavite da deluje najmanje 30 minuta
- Na kraju, isperite 5 litara vruće vode kroz odvod
Ova kombinacija razgrađuje naslage masnoće, uklanja prljavštinu i efikasno neutralizuje neprijatne mirise iz odvoda.
Kada je vreme za zamenu sifona?
Ako smrad iz odvoda ne nestaje čak ni nakon čišćenja, moguće je da je sifon oštećen ili neispravan. U tom slučaju, preporučuje se zamena sifona ili pozivanje vodoinstalatera.
Problemi sa sifonom mogu izazvati:
- Stalni neprijatan miris
- Sporo oticanje vode
- Potpuno zapušenje odvoda
Saveti za prevenciju neprijatnog mirisa:
- Redovno čistite odvod prirodnim sredstvima
- Nikada ne bacajte ostatke hrane u sudoperu
- Povremeno ispirite cevi vrućom vodom
- Proverite ispravnost sifona
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kako da otpušite odvod: