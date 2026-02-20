Slušaj vest

Prema savetu stručnjaka, vodoinstalatera Miće, najčešći uzroci neprijatnih mirisa su nakupljeni ostaci sapuna, masnoće i hrane u sifonu i cevima. Ipak, dobra vest je da vam nisu potrebne skupe hemikalije, jer efikasno rešenje možete pronaći u vlastitoj kuhinji.

Neprijatan miris iz odvoda javlja se zbog nekoliko faktora, među kojima su:

- Nakupljeni ostatci sapuna i masnoće

- Taloženje ostataka hrane u kuhinjskom odvodu

- Zadržavanje vode u neispravnom sifonu

- Povećan pritisak u kanalizaciji tokom kiše, kada miris iz kanalizacije može da se vrati kroz odvod

Kada pada kiša, dolazi do promena pritiska u cevima, što često dovodi do vraćanja neprijatnog mirisa iz kanalizacije.

Čišćenje odvoda prirodnim sredstvima

Za efikasno čišćenje odvoda ne morate koristiti agresivne hemikalije. Dovoljno je da upotrebite sledeće sastojke: 400 ml sirćeta, 3 kašičice sode bikarbone, 5 litara vruće vode.

Vodoinstalater Foto: Profimedia

Postupak čišćenja:

- Sipajte sodu bikarbonu direktno u odvod

- Polako dodajte sirće (reakcija će izazvati penu)

- Ostavite da deluje najmanje 30 minuta

- Na kraju, isperite 5 litara vruće vode kroz odvod

Ova kombinacija razgrađuje naslage masnoće, uklanja prljavštinu i efikasno neutralizuje neprijatne mirise iz odvoda.

Kada je vreme za zamenu sifona?

Ako smrad iz odvoda ne nestaje čak ni nakon čišćenja, moguće je da je sifon oštećen ili neispravan. U tom slučaju, preporučuje se zamena sifona ili pozivanje vodoinstalatera.

Problemi sa sifonom mogu izazvati:

- Stalni neprijatan miris

- Sporo oticanje vode

- Potpuno zapušenje odvoda

Saveti za prevenciju neprijatnog mirisa:

- Redovno čistite odvod prirodnim sredstvima

- Nikada ne bacajte ostatke hrane u sudoperu

- Povremeno ispirite cevi vrućom vodom

- Proverite ispravnost sifona

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako da otpušite odvod: