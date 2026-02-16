Slušaj vest

Žena koja je renovirala svoju kuću iz 1880-ih u Velsu bila je zapanjena kada je pronašla „vremensku kapsulu“ ispod stepenica koja prethodi Titaniku, prema pisanju lista „Mirror“. Sian je dokumentovala svoju renovaciju na TikToku, napisavši:

„Dobrodošli – počinje renoviranje moje viktorijanske kuće u Velsu iz 1880-ih. Od debelih kamenih zidova i originalnih kamina do priča skrivenih ispod slojeva maltera – ovo je putovanje oživljavanja istorije, a ne njenog brisanja.“

Novine iz 1901. kao izolacija

Tokom renoviranja, Sian je naišla na izgužvane stranice novina koje su korišćene kao izolacija ispod stepenica. Pažljivo ih je odmotala i otkrila da datiraju iz 2. marta 1901. – manje od dva meseca nakon smrti kraljice Viktorije i punih 11 godina pre nego što je Titanik potonuo.

„Paukova mreža stara 125 godina – divno“, dodala je Sian.

Korisnici TikToka su sa oduševljenjem komentarisali otkriće. Jedan je napisao:

„Obožavam ovakve stvari. Pronašao sam stotine opušaka ispod podnih dasaka.“

„Ovo bi bila takva distrakcija da ne bih ni nastavio sa renoviranjem.“

Verenički prsten iz 1990-ih

Novine nisu bile jedini skriveni izum. Dok je uklanjala cementni malter, Sian je naišla na verenički prsten zaglavljen u zidu.

„Nažalost, nije pripadao prethodnim vlasnicima, a niko nije završio renoviranje. Možda je pripadao paru koji je ovde živeo pre više od 15 godina...“

Prsten je od 9-karatnog zlata sa dijamantom od 0,2 karata u sredini, poznatim kao „iluzijski prsten“ jer dijamant vizuelno deluje veći nego što jeste. Sian je potvrdila:

„Neću ga prodati – sada se čini kao deo priče ove kuće. Čuvam ga kao malo kućno blago.“

