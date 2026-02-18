Slušaj vest

Moderni televizor danas je mnogo više od običnog uređaja – on je centar zabave, odmora i porodičnih trenutaka. Upravo zato, kada dođe vreme za čišćenje, retko ko pomisli da jedna sasvim uobičajena navika može da napravi ozbiljnu štetu.

Iako moderne tehnologije pružaju vrhunski kvalitet slike, njihovi ekrani su osetljiviji nego što se čini na prvi pogled. Nepravilno brisanje prašine može dovesti do oštećenja koja se ne mogu popraviti, a sve počinje od jedne, naizgled bezazlene greške.

Opasnost od grubog papira

Ekrane televizora često brišemo kao prozore – papirnim ubrusima ili kuhinjskim salvetama. Međutim, oni sadrže gruba vlakna koja mogu da izgrebu antirefleksni sloj na ekranu.

Za razliku od starih CRT televizora, ovi savremeni i osetljivi ekrani brzo gube sjaj, postaju mat i dovode do zamućene slike i nepovratnih oštećenja.

Trikovi za brisanje prašine zlata su vredni

Problem se dodatno pogoršava kada se koriste sredstva za staklo na bazi amonijaka ili alkohola. Ona mogu izazvati hemijsko oštećenje površine ekrana, ljuštenje zaštitnih slojeva i trajne fleke.

Celulozna vlakna iz papira deluju poput finog brusnog papira na osetljive polimere, dok rastvarači narušavaju njihovu molekularnu strukturu. Zbog toga proizvođači poput Samsunga, LG-a i Sony-ja u svojim uputstvima izričito zabranjuju ovakve metode čišćenja i upozoravaju na opasnost od prodora tečnosti koja može oštetiti unutrašnju elektroniku.

Bezbedno rešenje

Greška u čišćenju može uništiti vaš televizor

Koristite isključivo krpe od mikrofibera, blago navlažene destilovanom vodom – njihova vlakna skupljaju prašinu bez grebanja površine.

- Navlažite krpu, a ne ekran, i brišite laganim kružnim pokretima, bez pritiska.

- Izbegavajte vodu iz česme, jer može ostaviti tragove kamenca, kao i bilo kakvo direktno prskanje tečnosti po ekranu.

