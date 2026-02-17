da li ste znali?

Umesto zasebne prostirke, sve češće se pojavljuje takozvana integrisana zona za čišćenje, ugrađena direktno u pod, koja istovremeno štiti dom od prljavštine i deluje kao elegantan deo enterijera.

Posebno u uslovima kakvi su u Srbiji, ovakav koncept dobija na značaju. Jesenje kiše, sneg i so tokom zime, kao i prašina u proleće, čine da obuća gotovo uvek unosi tragove spolja. U gradskim stanovima, gde se ulazi i izlazi više puta dnevno, klasičan otirač brzo postaje izgužvan, klizav i vizuelno neuredan detalj koji narušava prvi utisak doma.

Više skoro niko ne postavlja otirač ispred ulaznih vrata Foto: Profimedia

Zašto klasični otirači polako nestaju iz modernih hodnika

Iako praktičan, klasičan otirač često narušava vizuelni sklad prostora. Savremeni enterijeri naglašavaju čiste linije, neutralne materijale i minimalizam, pa improvizovana prostirka više ne odgovara estetskim standardima modernih stanova i kuća. Ulaz bi danas trebalo da predstavlja prirodan produžetak enterijera — uredan, skladan i funkcionalan. Upravo zato projektanti i dizajneri sve češće biraju rešenje koje prljavštinu zadržava diskretno, bez dodatnih elemenata koji "štrče".

Šta je ugradna zona za čišćenje u podu

Za razliku od običnog otirača koji se samo položi na pod, integrisana zona za čišćenje deo je same podne obloge. Najčešće se postavlja u prelazu između pločica i drvenog poda, na mestu gde se prirodno zadržava vlaga i pesak. Reč je o precizno oblikovanom udubljenju u koje se postavlja umetak od gume, kokosovih vlakana ili metala. Ovaj sistem omogućava brisanje obuće pri ulasku, dok istovremeno zadržava prljavštinu i vlagu, bez narušavanja izgleda prostora.

U porodičnim kućama ovo rešenje se lako uklapa u koncept predvorja, uz klupu, ormarić za cipele ili zonu za izuvanje, čineći ulaz organizovanijim i preglednijim.

Otirač Foto: Wavebreakmedia ltd / Panthermedia / Profimedia

Estetske i praktične prednosti

Kada nestane zasebna prostirka, hodnik automatski izgleda urednije i prostranije. Pod deluje kontinuirano, bez dodatnih boja i tekstura koje odvlače pažnju. Klasične prostirke zahtevaju često tresenje i pranje, dok se ugradni sistemi jednostavno čiste. Mnogi modeli imaju uklonjive umetke koji se lako peru i brzo vraćaju na mesto, posebno korisno tokom kišnih i snežnih dana.

Materijal može biti usklađen sa ostatkom enterijera: kokos daje prirodan izgled, guma nudi maksimalnu praktičnost, dok metal deluje modernije i arhitektonski sofisticirano. Današnji enterijeri favorizuju "nevidljivu funkcionalnost" - predmeti treba da služe svrsi, ali bez dominacije prostorom. Predsoblje već sadrži mnogo praktičnih elemenata poput cipela, jakni, ormarića i kišobrana, pa uklanjanje vizuelnog haosa postaje logičan korak.

Tu je i ekološki aspekt: dugotrajni ugradni sistemi smanjuju potrebu za čestom kupovinom novih otirača koji se brzo troše i završavaju kao otpad.

Više skoro niko ne postavlja otirač ispred ulaznih vrata Foto: Techa Tungateja / Alamy / Profimedia

Kako ugraditi ovakvo rešenje u sopstveni dom

- Planirajte tokom renoviranja – idealno vreme za ugradnju je zamena podova ili adaptacija hodnika.

- Birajte materijal prema navikama – porodice sa decom ili kućnim ljubimcima treba da daju prednost otpornim, vodootpornim materijalima.

- Razmislite o održavanju unapred – važno je da se umetak lako vadi i da voda ne ostaje zarobljena u udubljenju.

Dobro isplanirana zona treba da bude dovoljno velika da zaista zadrži prljavštinu, a ne samo dekorativni detalj. Integrisana zona za čišćenje nije samo prolazni trend. Ona predstavlja praktično i estetski usklađeno rešenje koje odgovara savremenim navikama i klimatskim uslovima u Srbija.

Rezultat je čistiji, uredniji i funkcionalniji ulaz, prostor koji dočekuje goste bez improvizacije i vizuelnog nereda.

