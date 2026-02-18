Slušaj vest

Miris testa koje tiho nadolazi na toplom mestu nosi u sebi nešto od manastirskog mira: strpljenje, sabranost i odsustvo žurbe. U pravoslavnoj tradiciji, hrana nikada nije samo obrok kojim se zadovoljava telesna glad - ona je plod rada, molitve i pažnje prema onome kome se iznosi na trpezu.

Manastirske krofne po receptu jeromonaha Jeroteja Draganovića Foto: Profimedia

Zato i ovakav, naizgled skroman recept nosi dublju priču: priču o rukama koje mese bez nervoze, o vremenu koje se ne meri satom već osećajem i o radosti deljenja. Manastirske krofne, zapisane u starom "Srpskom kuvaru" iz 1855. godine, čiji je autor jeromonah Jerotej Draganović iz manastira Krušedol, nastajale su upravo u tom duhu - kao tiha, topla uteha za bratstvo i goste, jednostavne po sastavu, a bogate po smislu.

Sastojci 3/4 kilograma finog brašna

1/4 litra mleka

2 kašike pivarskog kvasca

šećer po volji

so

3 žumanceta,

2 cela jajeta

ulje za prženje

Krofne Foto: Shutterstock

Priprema:

Brašno stavite na toplo mesto da se zagreje. Kvasac razmutite sa malo mleka, pa ga zamešajte sa toplim brašnom. Dodajte šećer po volji, malo posolite, zatim dodajte žumanca i jaja i ulijte mleko, pa sve mešajte snažno varjačom dok testo ne počne da se odvaja od varjače.

Ostavite testo na toplom da naraste. Kada je testo dobro naraslo, pospite dasku brašnom i razmesite ga tako da ne bude previše mekano. Kora testa treba da bude debljine jednog prsta. Čašom ili modlom vadite krofne i pecite ih na ulju ili puteru. Ako želite da krofne nadevate, razvijte tanju koru, pa između dve krofne, u sredini, stavite pekmez i ostavite ih dvadesetak minuta da odstoje.

Prilikom prženja, masnoća ne sme biti sasvim vrela, već umereno topla. Kada krofne spustite u masnoću, poklopite posudu i tako ih držite dok se jedna strana ne zapeče, zatim otklopite, prevrnite i više ne poklapajte do kraja. U posudu stavite papirne salvete, poređajte krofne, pa ih sve pospite šećerom u prahu i iznesite vrele na trpezu.

(Kurir.rs/Religija.rs)

