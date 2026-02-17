Slušaj vest

Tortilje su poslednjih godina veoma popularne u Srbiji, a mogu se jesti u bilo koje doba dana jer ne padaju teško, a ujedno su veoma zasitne. Gotove tortilje mogu se naći u bilo kojem marketu, a na vama je da samo odaberete nadev. Tortilje sa piletinom jedne su od popularnijih varijacija jela. Evo kako da ih pripremite za samo nekoliko minuta.

Četiri tortilje u posudi na rešetki za roštilj na drvenom stolu
Tortilje sa piletinom idealan su izbor za ručak ili večeru Foto: Petr tepánek / Alamy / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • 8 tortilja
  • 250 g pilećeg filea isečenog na štapiće
  • 1 manji krastavac isečen na tanke štapiće
  • 1 crvena paprika isečena na tanke štapiće
  • 1 glavica crvenog luka isečena na rebarca
  • 200 g kačkavalja
  • So
  • biber
  • 1 kašika ulja

Za serviranje: sezonske salate, krem sir, majonez, kečap, senf…

Devojka u restoranu jede tortlju, ispred nje je tanjir u kom je još jedna tortilja, pomfrit i sos
tortilja Foto: Shutterstock

Priprema:

Piletinu posoliti i propržiti u tiganju na zagrejanom ulju dok lepo ne porumeni. Kačkavalj izrendati. U tortilje poređati piletinu, luk, papriku, krastavac i kačkavalj i neki sos po želji i ukusu. Tortilju umotajte i pojedite u slast...

(Kurir.rs/lepibrka)

Pogledajte video: Tortilje punjene mlevenim mesom

Tortilje punjene mlevenim mesom  Izvor: Instagram/receptik_v_bloknote