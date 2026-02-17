Tortilje sa piletinom jedne su od popularnijih varijacija, a evo kako da ih pripremite za samo nekoliko minuta.
brzo i sočno
Tortilja sa piletinom i povrćem: Ne treba više od 15 minuta za pripremu, a topi se u ustima koliko je sočna
Tortilje su poslednjih godina veoma popularne u Srbiji, a mogu se jesti u bilo koje doba dana jer ne padaju teško, a ujedno su veoma zasitne. Gotove tortilje mogu se naći u bilo kojem marketu, a na vama je da samo odaberete nadev. Tortilje sa piletinom jedne su od popularnijih varijacija jela. Evo kako da ih pripremite za samo nekoliko minuta.
Tortilje sa piletinom idealan su izbor za ručak ili večeru Foto: Petr tepánek / Alamy / Alamy / Profimedia
Sastojci:
- 8 tortilja
- 250 g pilećeg filea isečenog na štapiće
- 1 manji krastavac isečen na tanke štapiće
- 1 crvena paprika isečena na tanke štapiće
- 1 glavica crvenog luka isečena na rebarca
- 200 g kačkavalja
- So
- biber
- 1 kašika ulja
Za serviranje: sezonske salate, krem sir, majonez, kečap, senf…
tortilja Foto: Shutterstock
Priprema:
Piletinu posoliti i propržiti u tiganju na zagrejanom ulju dok lepo ne porumeni. Kačkavalj izrendati. U tortilje poređati piletinu, luk, papriku, krastavac i kačkavalj i neki sos po želji i ukusu. Tortilju umotajte i pojedite u slast...
(Kurir.rs/lepibrka)
