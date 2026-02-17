Tortilje su poslednjih godina veoma popularne u Srbiji, a mogu se jesti u bilo koje doba dana jer ne padaju teško, a ujedno su veoma zasitne. Gotove tortilje mogu se naći u bilo kojem marketu, a na vama je da samo odaberete nadev. Tortilje sa piletinom jedne su od popularnijih varijacija jela. Evo kako da ih pripremite za samo nekoliko minuta.