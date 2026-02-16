Slušaj vest

Veze koje započinju nakon bolnih iskustava iz prošlosti često zahtevaju strpljenje, razumevanje i emocionalnu zrelost. Kada jedan partner nosi posledice teških brakova, naredni koraci mogu delovati neizvesno i komplikovano. Baš u vezi sa tom temom, jedan muškarac zatražio je mišljenje od psihloga da li treba da nastavi da čeka ženu koja okleva da jasno definiše njihov odnos.

Pismo čitaoca

"Zabavljam se sa Ritom već četiri meseca. Poljubimo se u obraz, grlimo se i držimo za ruke, ali imali smo samo jedan pravi poljubac do sada. Rita je prvi put bila u braku 22 godine sa muškarcem koji ju je emotivno zlostavljao, a zatim se ponovo udala za manipulatora. Rekla je da se prebrzo krećemo i da želi da usporimo. Razumeo sam to i nisam vršio nikakav pritisak na nju.

Ispovest muškarca koji je u vezi sa ženom koja je trpela nasilje Foto: Shuttrestock, Ilustracija

Nekoliko puta je otkazivala sastanke iz različitih razloga i znala je da se ne javi po dan ili dva. Kaže da ne razgovara ni sa kim drugim, a ni ja ne viđam nikoga osim nje. Rekao sam joj da vredi čekanja. Jako sam se zaljubio i imam ozbiljne namere prema njoj. Kaže da gaji snažna osećanja prema meni i da se prema njoj ophodim bolje nego bilo koji muškarac ranije, ali da ne zna kako da se nosi sa tim emocijama. Koliko dugo treba da joj dam vremena da shvati šta želi od ove veze? Nisam zabrinut zbog intimnih odnosa ili bilo čega sličnog, ali posle četiri meseca bez toga da sebe nazovemo "parom" ili "dečkom i devojkom", počinjem da se brinem da, da se tako izrazim, možda gubim vreme sa njom. Šta biste mi savetovali da uradim?" zapitao se muškarac.

Odgovor psihologa

Ispovest muškarca koji je u vezi sa ženom koja je trpela nasilje Foto: Profimedia

"Nastavite da dopuštate da se vaš odnos sa Ritom razvija postepeno. Iza nje su dva neuspešna braka, pa nije iznenađenje što joj je potrebno više vremena da se ponovo obaveže. Ako i nakon godinu dana veze (odnosno za još osam meseci) Rita i dalje bude osećala nelagodu da vas nazove "dečkom" ili "partnerom", tada ponovo otvorite razgovor i procenite da li ste uložili dovoljno vremena.

