Restoran je objavljivanjem snimaka osramotio dva "agresivna" gosta koji su odbili da plate račun u iznosu od 165 funti, nakon što su ih kamere "uhvatile" da dlake iz svoje kose posipaju po bifteku u pokušaju da dobiju besplatan obrok.

Osoblje restorana The Dial u Stafordširu bilo je zapanjeno kada su im rekli da su njihovi "savršeni obroci" kontaminirani dlakama, a tek sledećeg dana, pregledom snimaka sa bezbednosnih kamera, shvatili su da su bili prevareni.

Generalni menadžer Jez Hives primetio je jednog od gostiju, u žutoj majici i tamnom sakou, kako čupa svoje dlake sa glave pre nego što ih pospe po svom obroku, sa prepoznatljivim pokretom prstiju, preneo je Daily Mail.

Drugi prevarant, takozvani "dine and dash" gost, u plavoj jakni, crnoj majici, tamnim pantalonama i sa zlatnim lancem, bio je pogođen prisustvom dlaka ali je, čini se, ipak uspeo da završi svoj obrok pre nego što je pobegao.

Par je potom osoblju rekao da neće platiti i napravio scenu, psujući i ponašajući se agresivno pre nego što su otišli, čak i dok je jedan radnik pokušavao da ih sustigne sa uređajem za plaćanje karticama.

Hives veruje da su i drugi restorani u tom području doživeli slične incidente. Međutim, nisu imali video nadzor koji bi mogao da pomogne da se utvrdi da li je isti dvojac ostavio trag mrvica hleba i otpale dlake za sobom.

"Kontaktirali smo sve lokalne restorane da im kažemo. Nekoliko njih je imalo slične incidente, ali nikada nisu dobili video nadzor. Želimo da se ujedinimo kao grad, da pozdravimo prave kupce i da sprečimo bilo koga da zloupotrebljava naše poslovanje", rekao je on.

