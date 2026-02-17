Slušaj vest

Svaka domaćica zna onaj trenutak panike. Fil je savršeno skuvan, miris vanile ispunjava kuhinju, sve deluje pod kontrolom - a onda, nakon dodavanja margarina, smesa počne da se razdvaja i pojavljuju se sitne grudvice.

Zašto se fil zgrudva nakon dodavanja margarina?

Većina tradicionalnih torti i kolača puni se poslastičarskim kremom od žumanaca ili pudinga, uz dodatak maslaca ili margarina. Upravo taj dodatak daje punoću, bogat ukus i kremastu strukturu.

Foto: Zoonar/Arina Habich, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Međutim, glavni razlog zbog kog se fil zgrudva jeste razlika u temperaturi između kreme i margarina.

Ako je:

fil previše topao, a margarin hladan,

margarin previše čvrst direktno iz frižidera,

ili se sve muti prejakom brzinom miksera,

masnoća se ne poveže ravnomerno sa kremom. Umesto glatke emulzije, dobijaju se sitne grudvice i razdvojena struktura.

Važno je znati - klasično mućenje mikserom često samo pogoršava situaciju.

Kako da popravite zgrudvani fil

margarin za tortu treba da bude na sobnoj temperaturi pre mućenja Foto: Arina Habich / Alamy / Profimedia

Ako primetite da se fil razdvojio ili dobio grudvice, najvažnije je da odmah prestanete sa mućenjem klasičnim mikserom.

Umesto toga, uzmite štapni mikser.

Postupak:

Ubacite štapni mikser direktno u činiju.

Blendajte kratkim, kontrolisanim pokretima.

Ne podižite ga naglo kako biste izbegli prskanje.

Nastavite dok fil ne postane potpuno gladak i ujednačen.

Štapni mikser pomaže da se masnoća ponovo sjedini sa kremom i da se struktura emulguje. Rezultat je fil koji ponovo postaje svilenkast, sjajan i spreman za filovanje.

Šta ako nemate štapni mikser?

Ako nemate štapni mikser, možete pokušati sledeće:

Blago zagrejte činiju iznad pare uz neprestano lagano mešanje žicom.

Ili odvojte malu količinu fila, blago je zagrejte, pa je postepeno umešajte nazad.

Cilj je da se temperatura ujednači i da se masnoća ponovo poveže sa ostatkom smese.

Foto: StephanieFrey/YAY Media, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Kako sprečiti da se fil ponovo zgrudva Margarin ili maslac moraju biti sobne temperature - mekani, ali ne otopljeni.

Fil treba da bude mlak, nikako vreo.

Margarin dodajte postepeno, u manjim količinama.

Mešajte lagano, bez naglog ubrzavanja miksera.

Pre spajanja, kratko umutite margarin posebno da postane penast.

(Kurir.rs/Ona)

Video: Kako iseći okruglu tortu na puno parčića