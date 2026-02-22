Slušaj vest

Iako su lajsne često zanemaren detalj u enterijeru, nakupljanje prašine na njima može biti veliki problem. Popularni trik koji je poslednjih meseci preplavio TikTok predlaže brisanje lajsni maramicama za mašinu za sušenje veša.

Taj potez, kako su objasnili na portalu "Ecoticias", stvara antistatički sloj koji neko vreme sprečava zadržavanje prašine. Na prvi pogled, trik deluje jednostavno i efikasno – brza intervencija smanjuje prašinu, a održavanje prostora postaje manje zahtevno. Međutim, postoji i druga strana.

Princip ovog trika je jednostavan: statički elektricitet privlači prašinu i dlake na zidovima i lajsnama. Maramice za mašinu za sušenje veša obložene su kationskim surfaktantima, supstancama sa pozitivnim nabojem koje neutrališu negativni naboj na površinama i tako smanjuju zadržavanje čestica prašine.

Prašina na podnim lajsnama Foto: Andrey Zhuravlev / Alamy / Profimedia

Rutina koju preporučuje portal "Southern Living" uključuje najpre brisanje lajsni blago vlažnom krpom od mikrovlakana, zatim čišćenje sapunicom na mestima sa izraženim mrljama, sušenje peškirom i na kraju brisanje maramicom za sušilicu. Na taj način površine ostaju glatke i neko vreme privlače manje prašine, što je posebno korisno u domovima sa kućnim ljubimcima, ali i u onima gde članovi porodice imaju užurban svakodnevni ritam.

Zdravije alternative?

S druge strane, korišćenje ovih listića ima i skrivene nedostatke. Većina komercijalnih maramica sadrži poliester ili sličan sintetički materijal koji se teško razgrađuje, obložen je masnim kiselinama, antistatičkim hemikalijama i mirisima, a nakon jedne upotrebe se baca. Istraživanja pokazuju da takvi proizvodi mogu oslobađati isparljiva organska jedinjenja (VOC), uključujući supstance poput acetaldehida i benzena, koji su klasifikovani kao opasni zagađivači vazduha.

Ekološki problem predstavljaju i mikrovlakna koja sušilice oslobađaju u okolinu. Studija Desert Research Institute-a iz 2025. procenila je da kućne mašine za sušenje veša u SAD godišnje ispuštaju oko 3.500 tona mikrovlakana u vazduh, iz prirodnih i sintetičkih tkanina, što dodatno opterećuje životnu sredinu kada se proizvodi za jednokratnu upotrebu koriste redovno.

Postoje jednostavni načini da se smanji uticaj na okolinu, a da se pritom zadrži efikasnost čišćenja.

Jedna od opcija je slična originalnom triku – mala posuda sa vodom, kap biljnog tečnog omekšivača, krpa od mikrovlakana i nežno brisanje lajsni daju sličan antistatički efekat, ali bez proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Takođe, domaći sprejevi za prašinu mogu biti efikasni. Recept portala "Apartment Therapy" podrazumeva mešavinu sirćeta, malo maslinovog ulja i blagog sapuna u vodi. Takav sprej stvara lagani zaštitni sloj koji smanjuje taloženje prašine, bez sintetičkih mirisa i otpada.

Višekratni alati, poput vunenih kuglica za mašinu za sušenje veša, takođe mogu smanjiti potrebu za maramicama. One razdvajaju tkanine i smanjuju statiku tokom sušenja, a mogu se nakapati eteričnim uljem, što dodatno doprinosi prijatnom mirisu bez stvaranja otpada.

U praksi, ekološki prihvatljiva rutina čišćenja lajsni može izgledati ovako: brzo brisanje suvom krpom od mikrovlakana jednom nedeljno, detaljnije čišćenje sapunicom jednom mesečno i završno brisanje razblaženim omekšivačem ili domaćim sprejom za prašinu. Na taj način statički elektricitet ostaje nizak, a prašina se sporije nakuplja

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Savet za brisanje prašine