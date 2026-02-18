Slušaj vest

Sarma nije samo hrana - ona miriše na zimu, porodične ručkove, praznične trpeze i sate provedenih pored tihe vatre. Ipak, i oko ovog tradicionalnog jela u srpskoj kuhinji vode se rasprave koje dele domaćice - da li u fil za sarmu ide jaje ili ne? Na društvenim mrežama mišljenja su podeljena: jedni tvrde da jaje čini fil kompaktnijim, dok drugi smatraju da je to "novotarija" koja remeti tradiciju.

Tradicija koja potvrđuje jaje

Sarme u braon posudi na drvenom stolu
Da li se u fil za sarmu stavlja jaje Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da odgovor možda postoji decenijama - u starim kuvarima. U "Knjizi za svaku ženu" iz 1952. godine stoji da se u smesu za sarmu dodaje jedno celo jaje.

Recept:

  • pola kilograma govedine
  • pola kilograma svinjetine
  • sitno seckanu suvu slaninu
  • dinstani luk
  • malo masti
  • pirinač
  • so i biber
  • jedno jaje

Jaje se dodaje da bi fil bio kompaktniji, sočniji i lakši za oblikovanje. Dakle, nije moderna inovacija već deo kulinarske prakse starije od sedam decenija.

Zašto jaje pomaže sarme

Servirane sarme na drvenoj dasci
Da li se u fil za sarmu stavlja jaje Foto: Profimedia

Domaćice koje koriste jaje ističu nekoliko prednosti:

  • Povezivanje sastojaka: jaje deluje kao vezivo i čini fil homogennim.
  • Sprečava raspadanje: tokom dugog kuvanja sarma ostaje čvrsta i ne raspada se.
  • Sočnost bez težine: pravilno dodato jaje zadržava vlagu u filu, a ne otežava jelo.
  • Protivnici dodavanja jaja tvrde da se prava sarma pravi isključivo dobrom kombinacijom mesa, luka i pirinča.

Kada je jaje zaista korisno

Ako koristite nemasno meso ili fil sa više govedine, jaje pomaže da smesa ne bude suva. Ako je fil masniji - sa svinjetinom i suvom slaninom, jaje možda i nije potrebno. Dakle, pitanje nije tradicija, već struktura fila.

Sarme od kiselog kupusa na tanjiru probodene viljuškom
ilustracija Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Tajne savršene sarme

Nezavisno od jaja, kvalitet sarme zavisi od nekoliko ključnih faktora:

  • Pirinač: ne treba ga potpuno ispirati jer skrob pomaže povezivanje.
  • Luk: mora biti dobro izdinstan; sirov luk daje gorčinu.
  • List kupusa: predebeli listovi otežavaju kuvanje i mogu ostati žilavi.
  • Sporo kuvanje: sarma se krčka najmanje dva do tri sata.
  • Bolja sutradan: jelo je ukusnije kada svi sokovi sjedine.
Servirane sarme u braon posudi
Da li se u fil za sarmu stavlja jaje Foto: Shutterstock

Trikovi iskusnih domaćica

  • Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa da sprečite zagorevanje.
  • Dodajte malo dimljene slanine ili suvog mesa između redova radi dublje arome.
  • Za bogatiji ukus ubacite kašiku aleve paprike u zapršku.
  • U vodu za kuvanje stavite list lovora i nekoliko zrna bibera.
  • Idealna količina pirinča je 80–100 g po kilogramu mesa.
  • Za laganiju varijantu deo mesa možete zameniti pečurkama ili rendanom šargarepom.

Presuda: da ili ne?

Ako želite čvrstu i kompaktnu sarmu, jaje je vaš saveznik. Ako pratite porodičnu tradiciju bez jajeta, i to je u redu. Sarma nema jednu istinu - prenosi se kroz generacije i kuhinje. Najvažnije je kuvati je polako i sa strpljenjem, jer prava tajna dobre sarme nije u jednom sastojku, već u vremenu i pažnji koje joj posvetite.

Ne propustiteŽenaKuvar Milan otkrio da li se meso za sarmu dinsta: Ne kvarite joj ukus, evo kako se pravi
Sarme
ZanimljivostiAmerikanca razočarala sarma, a onda je rešio da proba ćevape i burek: Morali da mu objasne kako se jede, njegova reakcija sve govori (VIDEO)
Kent Baris
ŽenaI sarma ima rok trajanja: Evo koliko dugo zaista sme da stoji u frižideru, a koliko u zamrzivaču
Sarme u tanjiru
ŽenaRecept za sarmu star 70 godina kruži mrežama: Obavezan je jedan sastojak oko kog se potegla opasna polemika
Sarme u tanjiru

Pogledajte video: Recept za sarme

Recept za sarme Izvor: Instagram/healthfitnessguide_