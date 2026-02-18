Da li se u fil za sarmu stavlja jaje

Sarma nije samo hrana - ona miriše na zimu, porodične ručkove, praznične trpeze i sate provedenih pored tihe vatre. Ipak, i oko ovog tradicionalnog jela u srpskoj kuhinji vode se rasprave koje dele domaćice - da li u fil za sarmu ide jaje ili ne? Na društvenim mrežama mišljenja su podeljena: jedni tvrde da jaje čini fil kompaktnijim, dok drugi smatraju da je to "novotarija" koja remeti tradiciju.

Tradicija koja potvrđuje jaje

Zanimljivo je da odgovor možda postoji decenijama - u starim kuvarima. U "Knjizi za svaku ženu" iz 1952. godine stoji da se u smesu za sarmu dodaje jedno celo jaje.

Recept:

pola kilograma govedine

pola kilograma svinjetine

sitno seckanu suvu slaninu

dinstani luk

malo masti

pirinač

so i biber

jedno jaje

Jaje se dodaje da bi fil bio kompaktniji, sočniji i lakši za oblikovanje. Dakle, nije moderna inovacija već deo kulinarske prakse starije od sedam decenija.

Zašto jaje pomaže sarme

Domaćice koje koriste jaje ističu nekoliko prednosti:

Povezivanje sastojaka: jaje deluje kao vezivo i čini fil homogennim.

Sprečava raspadanje: tokom dugog kuvanja sarma ostaje čvrsta i ne raspada se.

Sočnost bez težine: pravilno dodato jaje zadržava vlagu u filu, a ne otežava jelo.

Protivnici dodavanja jaja tvrde da se prava sarma pravi isključivo dobrom kombinacijom mesa, luka i pirinča. Kada je jaje zaista korisno

Ako koristite nemasno meso ili fil sa više govedine, jaje pomaže da smesa ne bude suva. Ako je fil masniji - sa svinjetinom i suvom slaninom, jaje možda i nije potrebno. Dakle, pitanje nije tradicija, već struktura fila.

Tajne savršene sarme

Nezavisno od jaja, kvalitet sarme zavisi od nekoliko ključnih faktora:

Pirinač: ne treba ga potpuno ispirati jer skrob pomaže povezivanje.

Luk: mora biti dobro izdinstan; sirov luk daje gorčinu.

List kupusa: predebeli listovi otežavaju kuvanje i mogu ostati žilavi.

Sporo kuvanje: sarma se krčka najmanje dva do tri sata.

Bolja sutradan: jelo je ukusnije kada svi sokovi sjedine.

Trikovi iskusnih domaćica Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa da sprečite zagorevanje.

Dodajte malo dimljene slanine ili suvog mesa između redova radi dublje arome.

Za bogatiji ukus ubacite kašiku aleve paprike u zapršku.

U vodu za kuvanje stavite list lovora i nekoliko zrna bibera.

Idealna količina pirinča je 80–100 g po kilogramu mesa.

Za laganiju varijantu deo mesa možete zameniti pečurkama ili rendanom šargarepom. Presuda: da ili ne?

Ako želite čvrstu i kompaktnu sarmu, jaje je vaš saveznik. Ako pratite porodičnu tradiciju bez jajeta, i to je u redu. Sarma nema jednu istinu - prenosi se kroz generacije i kuhinje. Najvažnije je kuvati je polako i sa strpljenjem, jer prava tajna dobre sarme nije u jednom sastojku, već u vremenu i pažnji koje joj posvetite.

