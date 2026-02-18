Da li se u sarmu stavlja jaje ili ne? Recept iz knjige iz 1952. godine rešio večitu dilemu srpskih domaćica
Sarma nije samo hrana - ona miriše na zimu, porodične ručkove, praznične trpeze i sate provedenih pored tihe vatre. Ipak, i oko ovog tradicionalnog jela u srpskoj kuhinji vode se rasprave koje dele domaćice - da li u fil za sarmu ide jaje ili ne? Na društvenim mrežama mišljenja su podeljena: jedni tvrde da jaje čini fil kompaktnijim, dok drugi smatraju da je to "novotarija" koja remeti tradiciju.
Tradicija koja potvrđuje jaje
Zanimljivo je da odgovor možda postoji decenijama - u starim kuvarima. U "Knjizi za svaku ženu" iz 1952. godine stoji da se u smesu za sarmu dodaje jedno celo jaje.
Recept:
- pola kilograma govedine
- pola kilograma svinjetine
- sitno seckanu suvu slaninu
- dinstani luk
- malo masti
- pirinač
- so i biber
- jedno jaje
Jaje se dodaje da bi fil bio kompaktniji, sočniji i lakši za oblikovanje. Dakle, nije moderna inovacija već deo kulinarske prakse starije od sedam decenija.
Zašto jaje pomaže sarme
Domaćice koje koriste jaje ističu nekoliko prednosti:
- Povezivanje sastojaka: jaje deluje kao vezivo i čini fil homogennim.
- Sprečava raspadanje: tokom dugog kuvanja sarma ostaje čvrsta i ne raspada se.
- Sočnost bez težine: pravilno dodato jaje zadržava vlagu u filu, a ne otežava jelo.
- Protivnici dodavanja jaja tvrde da se prava sarma pravi isključivo dobrom kombinacijom mesa, luka i pirinča.
Kada je jaje zaista korisno
Ako koristite nemasno meso ili fil sa više govedine, jaje pomaže da smesa ne bude suva. Ako je fil masniji - sa svinjetinom i suvom slaninom, jaje možda i nije potrebno. Dakle, pitanje nije tradicija, već struktura fila.
Tajne savršene sarme
Nezavisno od jaja, kvalitet sarme zavisi od nekoliko ključnih faktora:
- Pirinač: ne treba ga potpuno ispirati jer skrob pomaže povezivanje.
- Luk: mora biti dobro izdinstan; sirov luk daje gorčinu.
- List kupusa: predebeli listovi otežavaju kuvanje i mogu ostati žilavi.
- Sporo kuvanje: sarma se krčka najmanje dva do tri sata.
- Bolja sutradan: jelo je ukusnije kada svi sokovi sjedine.
Trikovi iskusnih domaćica
- Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa da sprečite zagorevanje.
- Dodajte malo dimljene slanine ili suvog mesa između redova radi dublje arome.
- Za bogatiji ukus ubacite kašiku aleve paprike u zapršku.
- U vodu za kuvanje stavite list lovora i nekoliko zrna bibera.
- Idealna količina pirinča je 80–100 g po kilogramu mesa.
- Za laganiju varijantu deo mesa možete zameniti pečurkama ili rendanom šargarepom.
Presuda: da ili ne?
Ako želite čvrstu i kompaktnu sarmu, jaje je vaš saveznik. Ako pratite porodičnu tradiciju bez jajeta, i to je u redu. Sarma nema jednu istinu - prenosi se kroz generacije i kuhinje. Najvažnije je kuvati je polako i sa strpljenjem, jer prava tajna dobre sarme nije u jednom sastojku, već u vremenu i pažnji koje joj posvetite.
Pogledajte video: Recept za sarme