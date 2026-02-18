Lin Ebejans - otišla u Tursku da uradi zube, vratila se sa infekcijom

Lin Ebejans (41) iz Telforda rekla je da joj je, nakon zahvata za zubne implante u Turskoj, lice ostalo bolno i inficirano, a implantati nisu mogli da se uklone zbog infekcija. Zahvat joj je takođe izazvao kolaps septuma, što je NHS odbio da popravi jer je ocenjeno kao kozmetička procedura.

Ona je za inicijalni tretman potrošila 3.000 funti, a potom još 2.000 funti na privatne zahvate u Velikoj Britaniji kako bi ublažila bol. Vlada je upozorila ljude na rizike putovanja u inostranstvo radi kozmetičkih zahvata.

U galeriji pogledajte fotografije devojke nakon zahvata:

1/5 Vidi galeriju Lin Ebejans - otišla u Tursku da uradi zube, vratila se sa infekcijom Foto: printscreen/instagram/djabeyance

"Svako jutro se budim i ne mogu da dišem kroz nos," rekla je Ebejans, koja radi kao DJ i producent.

Put u Antaliju za dentalne implante

U aprilu 2024. odlučila je da ode u Antaliju na četiri dentalna implanta, nakon što je prethodno u istoj zemlji uradila vinire. U Velikoj Britaniji su joj za isti tretman rekli da bi koštao oko 50.000 funti, ali je pronašla stomatološku ordinaciju u Antaliji koja je tražila 3.000 funti u kešu unapred.

Pre zahvata, koji je obavljen pod lokalnom anestezijom, hirurg joj je rekao da će biti urađeno podizanje sinusa i presađivanje kosti, zajedno sa uklanjanjem vinira i postavljanjem implantata. Ponekad je podizanje sinusa potrebno ako nema dovoljno kosti u gornjoj vilici, posebno u zadnjem delu, da bi implant bio stabilan.

Bol i komplikacije tokom zahvata

I pored lokalne anestezije, rekla je da je mogla da oseti sve.

"Prilikom presađivanja kosti, osećala sam kao da čekić udara u stranu lica. Prilikom podizanja sinusa, osećala sam kako mi se celo lice podiže. Lice mi je bilo modro i natečeno."

Nakon dva dana u kojima nije mogla da jede ili spava zbog bola i otoka, dobila je privremene zube preko implantata. Treba da se vrati nakon četiri meseca kako bi dobila trajne zube, ali je rekla da se previše plaši da to uradi.

Povratak u Veliku Britaniju i pogoršanje stanja

Po povratku u Veliku Britaniju, stanje joj se brzo pogoršalo. Nije mogla da diše kroz nos i lečena je od sinusitisa. Kada antibiotici nisu pomogli, tražila je da je vidi NHS stomatolog, ali su rekli da ne mogu da pomognu jer su je upozorili da ne ide na taj tretman. Onda je posetila privatnog stomatologa, gde je rendgenski snimak pokazao da implantati probijaju nos. Privremeni zubi su uklonjeni i postavljene su proteze preko implantata.

Lin Ebejans - otišla u Tursku da uradi zube, vratila se sa infekcijom Foto: printscreen/instagram/djabeyance

Ipak, infekcija je nastavljena, i na kraju je završila na Otorinolaringološkom odeljenju (Ear, Nose and Throat) u Prinses Rojal bolnici u Telfordu, gde su lekari rekli da ne mogu da uklone implantate jer je lice previše inficirano.

Trenutno stanje i traženje rešenja

Gotovo 18 meseci kasnije, Ebejans kaže da pati od stalnih infekcija u nosu i da mora da koristi lekove na recept svakodnevno. Traži hirurga koji može da joj pomogne.

"Implantati drže moje lice zajedno, ali sve je inficirano," rekla je.

Upozorenja NHS-a i vlade

Prema smernicama NHS-a, iako tretman u inostranstvu može biti jeftiniji, rizici moraju biti pažljivo procenjeni. Pacijenti bi trebalo da se konsultuju sa svojim NHS stomatologom pre zahvata, jer standardi variraju između zemalja. Ebejans je rekla da je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi idu na operacije u inostranstvu uticaj društvenih mreža. Prošlog meseca, vlada se udružila sa TikTok influenserima kako bi upozorila ljude na rizike putovanja u inostranstvo zbog kozmetičkih procedura.

Ministarka zdravlja Karin Smit rekla je: "Previše ljudi ostaje sa povredama koje menjaju život nakon što odu u inostranstvo na medicinske procedure, bez pristupa pravilnim savetima ili zaštiti."

NHS Šropshir, Telford i Vrekin su izjavili: "Ako pacijent oseća bol, ima infekciju ili druge hitne zdravstvene probleme, treba da kontaktira NHS 111, svog lekara ili urgentnu službu, gde će biti procenjeni i dobiće odgovarajući tretman.

Međutim, NHS obično ne može da pruži korektivni tretman za komplikacije koje nastanu nakon kozmetičkih ili elektivnih procedura, bilo u Velikoj Britaniji ili u inostranstvu, osim ako postoji identifikovana medicinska potreba.

"Podstičemo svakoga ko razmišlja o tretmanu u inostranstvu da pažljivo istraži pružaoca usluge, razume rizike i razmotri kakva će biti postproceduralna nega pre donošenja odluke," naglasila je.

