Odnos snaje svekrve ne mora, ali ume da bude veoma komplikovan. U zavisnosti od toga kakve su osobe u pitanju, svađe između njih mogu da budu otvorene i neprijatne, ili malo suptilnije.

Jedna žena je na Redditu podelila svoju priču o odnosu sa svekrvom i prazničnoj večeri koja se pretvorila u noćnu moru, a njena ispovest je postala viralna. Ona je ispričala kako ju je svekrva javno izmerila pred celom porodicom na Božić, i kada je vaga pokazala 95 kilograma, a zatim je snaju proglasila sramotom za porodicu. Ali najbolniji deo nije bilo svekrvino poniženje, već reakcija njenog muža.

"Oduvek sam znala da me svekrva ne voli. Od prvog puta kada smo se srele, pregledala me je kao tezgu na pijaci i svaki put bi pronašla nešto što joj se ne sviđa", počinje autorka svoju objavu.

Nakon porođaja, žena se ugojila sa 70 na 95 kilograma: porođaj je bio težak, dugo se oporavljala, dojila i jedva je spavala. Njen muž nije imao nikakav problem sa tim niti joj je ikada upućivao ružne komentare, ali je svekrva počela da joj govori stvari poput: "Ta haljina ti je ranije bolje stajala" ili "Možda ne bi trebalo da uzimaš još jednu porciju".

Vrhunac se desio za Božić: cela muževljeva porodica se okupila kod njegove majke – oko petnaest ljudi za stolom. Na pola svečane večere, svekrva je ustala i glasno objavila: "Imam iznenađenje! Kupila sam novu vagu. Hajde da se svi izmerimo – pazimo na zdravlje naše porodice u novoj godini!"

Muževljeva braća – atletski građeni mladići – prvi su se izmerili, a zatim njihove vitke žene. Svekrva je zapisala brojeve u svesku i odobravajuće klimnula glavom, a kada je došao red na autorku objave, svi su je pogledali.

"Stala sam na vagu, a moja svekrva je glasno objavila: 'Devedeset pet kilograma!' Nastala je mrtva tišina. Onda me je pogledala i rekla: 'Draga, ovo je ozbiljan problem. Ti si sramota za našu porodicu. Moj sin zaslužuje ženu koja brine o sebi.'"

Žena opisuje kako su je svi gledali: neki su skrenuli pogled, sestra njenog muža se kikotala. Pogledala je muža, čekajući da nešto kaže, ali on je samo sedeo tamo, ćuteći. Dok je ustajala i hodala prema izlazu, svekrva je viknula: "Nemoj da se ljutiš! Ovo govorim iz ljubavi!"

Autorka je otišla kući sa njihovim detetom, dok je njen muž ostao na zabavi. Vratio se kasno te večeri i, umesto da se izvini, okrivio je ženu: "Mama je u pravu. Zaista si se mnogo ugojila. Samo je zabrinuta. Zašto to shvataš tako ozbiljno?"

Priča je, očekivano, postala viralna na Reditu. "Ona je ovo namerno isplanirala. Užasno je zla", pisali su ljudi u komentarima. Mnogi su primetili: "Nije čak ni pokušao da vas zaštiti. To je velika crvena zastava."

Nekoliko dana kasnije, autorka je ažurirala svoju objavu novim informacijama.

"Moja svekrva je napravila porodični čet i počela da objavljuje svakodnevne članke o mršavljenju, receptima za dijetu i fotografijama pre i posle. Ispod svake objave je pisala: 'Za one koji bi možda zanimalo' sa emotikonima koji se smeju. Moj muž je rekao: 'Samo ignoriši'."

Ipak, ova žena je odlučila da više ne ćuti na uvrede i prozivke - one suptilne, i one manje suptilne.

"Rodila sam vašeg unuka pre godinu dana. Porođaj je bio težak, dojim i ustajem noću. Moja težina vas se ne tiče. Ako se neko oseća neprijatno gledajući me ovakvu, spremna sam da prekinem razgovor."

Njena svekrva je nakon toga pozvala svog sina besneći na telefon. On je ponovo stao na stranu svoje majke: "Reagovala si previše agresivno. Sada je mama uznemirena i plače", rekao joj je.

"U tom trenutku sam shvatila: on nikada ne bi izabrao mene", piše autorka. "Njegova majka će uvek biti važnija."

Žena je angažovala advokata i podnela zahtev za razvod. Uzela je dete i vratila se kod roditelja. Njen muž je zvao, molio je da se vrati, govoreći da se "mama više neće tako ponašati". Ali,autorka je bila nepokolebljiva: "Godinu dana sam se izvinjavala zbog svoje težine ljudima koji je trebalo da me podržavaju. Neću provesti ni dan više sa čovekom koji dozvoljava svojoj majci da me ponižava."

Svekrva je pokušala da se pomiri poslavši buket sa porukom u kojoj je pisalo: "Izvini ako sam te uvredila", ali je snaja odlučila da ne želi da primi buket i vratila ga je. Razvod je okončan tri meseca kasnije.

