Moderne zgrade sve češće zaostaju u očima onih koji traže stan, jer šarm starijih kuća i zgrada privlači više pažnje. Visoki plafoni, prozori ili drvene obloge, detalji su koji privlače one koji ne traže samo četiri zida, već i priču. U to se lično uverila Anđelina Šot, kada se uselila u kuću iz sedamdesetih godina, punu neobičnih, retro motiva.

U kratkom snimku na TikTok-u, koji je već pogledalo stotine hiljada ljudi, Anđelina govori o svojoj novoj kući u San Dijegu.

"Upravo sam se uselila u kuću koja nije renovirana još od sedamdesetih. Ulazim u svoje vrlo staromodno kupatilo, palim svetlo i pomislim: 'U redu, ako je ovo prekidač za svetlo, čemu služe svi ovi ostali?'. I onda počinjem da se igram...", priča uz osmeh.

Nije teško pretpostaviti da je Anđelinino otkriće izazvalo lavinu komentara. Nakon što je okrenula jedan od prekidača u kupatilu, upalilo se crveno svetlo iznad tuš kabine.

"Ova kuća me i dalje iznenađuje, o, Bože", piše u opisu snimka.

U komentarima su se korisnici brzo prisetili sopstvenih iskustava.

"To je grejna lampa, voleo bih da imam takvu ispod tuša!", "Neće vam biti hladno tokom kupanja", "Kako je to dobro, zavidim", pisali su mnogi.

Mnogi su molili Anđelinu da ne renovira kupatilo.

"Ne menjaj ništa u tom kupatilu!", "Osvojila si premiju na lutriji", pisali su.

Grejne lampe, koje su bile hit šezdesetih i sedamdesetih godina, danas su gotovo zaboravljen element kupatilskog enterijera. U svoje vreme smatrane su vrhuncem modernosti. Često su bile kombinovane sa ventilatorima i rasvetom, omogućavajući brzo, lokalno zagrevanje prostora.

Za mnoge je izlazak iz tuša u hladno kupatilo bio neprijatno iskustvo, a grejne lampe su rešavale taj problem. U vreme kada centralno grejanje još nije bilo standard, posebno u kupatilima, ovakva rešenja su omogućavala komfor bez potrebe da se zagreva čitava kuća.

