Slušaj vest

Mnogi se žale da ne mogu da prebace klimu sa hlađenja na grejanje ili da iz uređaja i dalje izlazi hladan vazduh. Ako niste sigurni kako pravilno da podesite klimu da greje, evo jednostavnog vodiča koji će vam pomoći.

Pre uključivanja – prvo podesite program

Stručnjaci savetuju da program (hlađenje/grejanje) podesite pre nego što uključite klimu. Nije preporučljivo menjati režim rada dok je uređaj već uključen.

Temperaturu, s druge strane, možete podešavati i dok klima radi.

Kada uključite grejanje, potrebno je između 2 i 10 minuta da klima počne da izbacuje topao vazduh. Vreme zavisi od modela uređaja i spoljne temperature – što je napolju hladnije, to će klima sporije početi da greje.

Korak po korak: Kako prebaciti klimu na grejanje

kako se grejati na klima uređaj
Foto: ArtStock / Alamy / Profimedia

1. Podesite MODE na HEAT

Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MODE dok se ne pojavi opcija HEAT.

Kod nekih modela umesto natpisa stoji simbol:

  • pahulja – hlađenje
  • sunce – grejanje

Kada se pojavi simbol sunca ili natpis HEAT, klima je podešena na grejanje.

2. Podesite temperaturu pravilno

Većina ljudi odmah postavi željenu temperaturu, na primer 24°C. Međutim, serviseri savetuju da podesite dva stepena više od temperature koju želite u prostoru.

Na primer:

Ako želite 24°C u stanu podesite klimu na 26°C.

daljinski za klima uređaj
Foto: Shutterstock

Razlog je taj što unutrašnja jedinica meri temperaturu kod sebe, gde je obično oko dva stepena toplije nego u ostatku prostorije.

3. Podesite brzinu ventilatora (FAN SPEED)

Brzina duvanja utiče na to koliko brzo će se prostorija zagrejati.

Većina klima ima tri ili četiri brzine. Preporuka majstora je da koristite najslabiju brzinu (LOW) jer:

  • vazduh se sporije kreće
  • duže ostaje u unutrašnjoj jedinici
  • izlazi topliji (često i do dva stepena topliji nego pri jačem duvanju)

Iako deluje logično da jače duvanje brže greje, praksa pokazuje da slabija brzina daje topliji vazduh.

Zašto klima i dalje duva hladno?

Nemojte da vas zbuni ako odmah ne osetite topao vazduh. Kada je prostorija hladna, klima najpre „vrti“ postojeći vazduh dok sistem ne dostigne potrebnu temperaturu.

Ako se ipak desi da klima uporno duva hladno i ne prebacuje se na grejanje, postoji jednostavan trik.

Resetovanje klime – stari majstorski trik

Prema savetu servisera klima uređaja Anđela J., potrebno je:

  • Isključiti klimu iz struje (izvući kabl iz utičnice).
  • Sačekati nekoliko minuta.
  • Ponovo uključiti uređaj u struju.
  • Na taj način klima se resetuje i briše prethodna podešavanja, pa može pravilno da prihvati novi režim rada.
Ne propustiteNovčanikCelu zimu se greje na klimu pa pokazao račun za struju: Evo da li ju je gasio noću i koliko je to uticalo na potrošnju
klima.jpg
DruštvoUz pomoć ovih trikova umanjićete račune za struju i do 30 odsto: Ovi saveti stručnjaka su zlata vredni
Grejanje na drva, klimu ili radijator
DruštvoLjudi se kunu da je ovo idealna zamena za podno grejanje: Zagreva zidove od poda do plafona i sve češće se o njima priča
Grejanje u stanu na 20 stepeni
InfoBizPucketava folija značajno smanjuje račune za grajanje: Evo jednostavnog trika kako da je iskoristite
pucketava folija

 Video: Kako srediti klima uređaj

Ukoliko koristite klimu za grejanje, ovo morate imati na umu: Pokušavate da uštedite a rizikujete život cele porodice Izvor: Kurir televizija