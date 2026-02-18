Slušaj vest

Mnogi se žale da ne mogu da prebace klimu sa hlađenja na grejanje ili da iz uređaja i dalje izlazi hladan vazduh. Ako niste sigurni kako pravilno da podesite klimu da greje, evo jednostavnog vodiča koji će vam pomoći.

Pre uključivanja – prvo podesite program

Stručnjaci savetuju da program (hlađenje/grejanje) podesite pre nego što uključite klimu. Nije preporučljivo menjati režim rada dok je uređaj već uključen.

Temperaturu, s druge strane, možete podešavati i dok klima radi.

Kada uključite grejanje, potrebno je između 2 i 10 minuta da klima počne da izbacuje topao vazduh. Vreme zavisi od modela uređaja i spoljne temperature – što je napolju hladnije, to će klima sporije početi da greje.

Korak po korak: Kako prebaciti klimu na grejanje

1. Podesite MODE na HEAT

Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MODE dok se ne pojavi opcija HEAT.

Kod nekih modela umesto natpisa stoji simbol:

pahulja – hlađenje

sunce – grejanje

Kada se pojavi simbol sunca ili natpis HEAT, klima je podešena na grejanje.

2. Podesite temperaturu pravilno

Većina ljudi odmah postavi željenu temperaturu, na primer 24°C. Međutim, serviseri savetuju da podesite dva stepena više od temperature koju želite u prostoru.

Na primer:

Ako želite 24°C u stanu podesite klimu na 26°C.

Razlog je taj što unutrašnja jedinica meri temperaturu kod sebe, gde je obično oko dva stepena toplije nego u ostatku prostorije.

3. Podesite brzinu ventilatora (FAN SPEED)

Brzina duvanja utiče na to koliko brzo će se prostorija zagrejati.

Većina klima ima tri ili četiri brzine. Preporuka majstora je da koristite najslabiju brzinu (LOW) jer:

vazduh se sporije kreće

duže ostaje u unutrašnjoj jedinici

izlazi topliji (često i do dva stepena topliji nego pri jačem duvanju)

Iako deluje logično da jače duvanje brže greje, praksa pokazuje da slabija brzina daje topliji vazduh.

Zašto klima i dalje duva hladno?

Nemojte da vas zbuni ako odmah ne osetite topao vazduh. Kada je prostorija hladna, klima najpre „vrti“ postojeći vazduh dok sistem ne dostigne potrebnu temperaturu.

Ako se ipak desi da klima uporno duva hladno i ne prebacuje se na grejanje, postoji jednostavan trik.

Resetovanje klime – stari majstorski trik

Prema savetu servisera klima uređaja Anđela J., potrebno je:

Isključiti klimu iz struje (izvući kabl iz utičnice).

Sačekati nekoliko minuta.

Ponovo uključiti uređaj u struju.

Na taj način klima se resetuje i briše prethodna podešavanja, pa može pravilno da prihvati novi režim rada.

